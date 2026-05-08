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hantavírus Diretor da OMS viajará às Canárias para coordenar evacuação de cruzeiro do hantavírus Ministério do Interior da Espanha divulgou informação nesta sexta (8)

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará para as Ilhas Canárias para participar da coordenação do "dispositivo ativado" para a chegada do cruzeiro que sofreu um surto de hantavírus, informou nesta sexta-feira (8) o Ministério do Interior da Espanha.

"A ministra da Saúde, Mónica García, se deslocará amanhã para Tenerife junto com o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para coordenar e supervisionar o dispositivo ativado por ocasião da chegada do cruzeiro MV Hondius ao Porto de Granadilla", na ilha de Tenerife, informou o ministério em um comunicado.

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