A- A+

FRANÇA Diretor da Torre Eiffel deixará cargo por afastar funcionárias durante visita Patrick Branco Ruivo, que dirige o emblemático monumento parisiense desde 2018, deixará o posto no fim do ano

A empresa responsável pela Torre Eiffel informou, nesta terça-feira (29), que seu diretor deixará o cargo no fim do ano, após a polêmica provocada pela decisão de impedir que funcionárias trabalhassem durante a visita de um grupo religioso hindu.

Patrick Branco Ruivo, que dirige o emblemático monumento parisiense desde 2018, deixará o posto no fim do ano, informou a Sociedade de Exploração da Torre Eiffel (Sete).

A visita do movimento espiritual hindu Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) ocorreu em 5 de setembro, durante a inauguração de um templo hindu perto de Paris.

Na ocasião, a SETE reconheceu que a delegação hindu havia solicitado que a visita fosse organizada com restrições às "interações com mulheres", mas ressaltou que "essas condições não deveriam ter sido aceitas".

Segundo a empresa, uma investigação interna revelou "falhas e deficiências operacionais" na organização da visita, durante a qual as funcionárias foram afastadas, uma decisão considerada "inaceitável".

Dois dias após a visita da delegação hindu, o monumento permaneceu fechado devido a uma greve dos trabalhadores em protesto contra a decisão, que também recebeu críticas de políticos, entre eles o prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire.

A cidade de Paris é proprietária da Torre Eiffel e acionista majoritária da empresa que administra o monumento.

Mais de seis milhões de pessoas visitaram esse símbolo turístico de Paris em 2025. A Torre Eiffel reabrirá ao público nesta terça-feira.

Veja também