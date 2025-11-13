Qui, 13 de Novembro

IMPACTO

Diretor de Conselho dos EUA reafirma queda do PIB e defende corte de juros pelo Fed em dezembro

Sobre o shutdown, Hassett disse que o relatório de empregos será recebido "pela metade"

O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin HassettO diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett - Foto: Anna Moneymaker / Getty Images North America / Getty Images via AFP

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, reafirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) americano deve cair no quarto trimestre deste ano, devido à paralisação do governo, em entrevista para a Fox News nesta quinta-feira, 13. Segundo ele, o crescimento pode ficar no nível de 1,5%.

Sobre o shutdown, ele disse que o relatório de empregos será recebido "pela metade". "Receberemos a parte referente aos empregos, não a taxa de desemprego referente a um mês devido à paralisação", explicou.

Hassett defendeu que um corte de pelo menos 25 pontos-base (pb) deve ser feito pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de dezembro e que "não vê argumentos" para que os juros não sejam reduzidos.

Ainda na frente econômica, ele disse que fará recomendações para o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre habitação nas próximas semanas e meses e, sobre as hipotecas de 50 anos, ressaltou que essa é "uma das muitas políticas" que estão sendo estudadas pela administração republicana.


 

