Guerra no Oriente Médio
Diretor de contraterrorismo dos EUA deixa carga em protesto pela guerra
"Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã"
Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA, Joseph Kent - Foto: Office of the Director of National Intelligence/Divulgação
O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo americano, Joseph Kent, deixou a carga nesta terça-feira (17) em protesto contra a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
Leia também
• Ali Larijani, o homem cujo poder no Irã cresceu com a guerra
• Guerra no Oriente Médio pode gerar recorde de população em insegurança alimentar aguda, diz ONU
• Irã e Israel lançam novos ataques no 18º de guerra no Oriente Médio
“Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã”, disse Joseph Kent em sua carta de renúncia ao presidente Donald Trump.