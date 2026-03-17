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Guerra no Oriente Médio

Diretor de contraterrorismo dos EUA deixa carga em protesto pela guerra

"Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã"

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Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA, Joseph KentDiretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA, Joseph Kent - Foto: Office of the Director of National Intelligence/Divulgação

O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo americano, Joseph Kent, deixou a carga nesta terça-feira (17) em protesto contra a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

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“Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã”, disse Joseph Kent em sua carta de renúncia ao presidente Donald Trump.

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