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Guerra no Oriente Médio Diretor de contraterrorismo dos EUA deixa carga em protesto pela guerra "Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã"

O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo americano, Joseph Kent, deixou a carga nesta terça-feira (17) em protesto contra a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

“Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã”, disse Joseph Kent em sua carta de renúncia ao presidente Donald Trump.

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