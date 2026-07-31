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Reino Unido Diretor de funerária britânica condenado a 20 anos de prisão por práticas 'horripilantes' Robert Bush, de 48 anos, declarou-se preocupado pelos fatos, que se prolongaram por mais de uma década

O diretor de uma funerária no norte da Inglaterra foi condenado a 20 anos de prisão nesta sexta-feira (31) por armazenar corpos em vez de cremá-los e entregar cinzas de desconhecidos a familiares.

Robert Bush, de 48 anos, declarou-se preocupado pelos factos, que se prolongaram por mais de uma década.

O tribunal de Hull ouviu, durante cinco dias, os depoimentos espantosos de mais de 200 familiares das vítimas.

Os corpos foram mantidos em "condições horripilantes", às vezes em estado avançado de liquidação, declarado nesta sexta-feira o juiz Nicholas Hilliard.

Após receberem uma denúncia, os policiais executaram uma operação de busca na empresa em março de 2023 e encontraram 31 corpos em uma câmara frigorífica, além das cinzas de mais de cem mortos.

Além de mais de 30 acusações por ter negado um funeral digno a esses falecidos, Bush declarou-se culpado de se apropriar de doações entregues a familiares a doze organizações de caridade.

O diretor da funerária alegou problemas de liquidez durante seu primeiro interrogatório com a polícia.

No entanto, segundo o juiz, Bush agiu por "pura avareza econômica", aproveitando qualquer oportunidade para "enriquecer aos custos de quem recorria a seus serviços".

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