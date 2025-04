Diretor de operações da TV Guararapes visita a Folha de Pernambuco e agradece parceria fraterna

A- A+

O diretor de Operações do Sistema Opinião de Comunicação, Alex Martins, esteve em visita de cortesia na Folha de Pernambuco, nesta sexta-feira (11), para agradecer a parceria fraterna com a diretoria do veículo e reforçar as institucionais, no ano em que o sistema celebra o aniversário de 25 anos da TV Guararapes, completados em 1º de janeiro.

Martins foi recebido pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi, e o diretor Operacional, José Américo Lopes Góis. Durante a visita, o diretor de Operações ressaltou que as Bodas de Prata da emissora já estão sendo celebradas, e seguirão até o fim do ano, com diversos eventos, especialmente os voltados à aproximação do canal com a população.

"A gente já começou essa celebração com diversos eventos, dentre eles a nossa primeira corrida, que aconteceu no último dia 15 de março. Foi uma corrida noturna, aqui na Rua da Aurora. Eu também corri, e todos adoraram a experiência", contou Alex.

25 anos de TV Guararapes

O gerente de Operações afirmou ainda que, devido ao sucesso da ação, o sistema deseja realizar outra edição da corrida no próximo semestre. "A gente pretende fazer outra corrida ainda esse ano, porque é algo que traz a nossa TV mais para perto das pessoas", afirmou.

Entre as principais conquistas dos 25 anos da emissora, Alex Martins destaca a estreia da transmissão de sinal via satélite, iniciada na última quinta-feira (10).

"Na quinta nós estreamos a subida da TV para o satélite, para que o sinal esteja disponível em todas as parabólicas do Estado", disse. "Com isso, hoje, somos a única TV que está no Pernambuco inteiro com um sinal homogêneo", completou Martins.

Próxima do público

O diretor de Operações ressaltou que a TV Guararapes tem investido cada vez mais em iniciativas para se aproximar da população, como o projeto "TV Guararapes nos Bairros", que leva equipes da emissora para diferentes bairros do Recife. Devido ao alcance e assertividade da iniciativa, Martins afirma que ela deve ser ampliada para atender cidades da Região Metropolitana e interior do Estado.

Essa aproximação mais "pessoal" do público, segundo o gestor, tem gerado resultados como a preferência da audiência pelos programas locais da emissora.

"São quase 8 horas de programação local, e contamos com um dado muito bacana em relação a esse sucesso da nossa grade. A gente coletou as maiores audiências da casa, e entre as 10 maiores, juntando toda a programação nacional e local, seis são de programas locais", celebrou Alex.

Homenagem aos 25 anos da TV Guararapes

Por conta dos serviços prestados à população, e pelo aniversário de 25 anos, a TV Guararapes também recebeu, no último dia 3 de abril, uma homenagem na Câmara Municipal do Recife, proposta pela vereadora Ana Lucia.

"Foi muito bacana, e também um momento de contar para as pessoas que a TV Guararapes está presente e tem o DNA pernambucano, e que a cada dia pretendemos chegar a mais lugares, levando notícias, prestando, que é o nosso grande objetivo", assinalou o gestor.

Alex Martins falou também sobre quais serão os próximos passos na gestão da emissora.

"Estamos trazendo algumas novidades também para dentro do estúdio e, possivelmente, vamos ativar também o outro estúdio. A TV Guararapes está investindo não só na interiorização do sinal, mas em atingir, a cada dia, mais e mais telespectadores também nessa questão do digital. Temos uns projetos muito bacanas ainda para este ano, muita coisa que vai trazer para os telespectadores boas novidades", concluiu Alex.

O diretor operacional da Folha, José Américo Lopes Góis, declarou, em nome da direção da Folha de Pernambuco, que o veículo mantém laços de amizade profundos e muito sérios com Alex Martins.

"Falando em direção, sobretudo eu, Américo, Paulo Pugliesi, sobretudo o nosso presidente também, Eduardo de Queiroz Monteiro, mantemos laços fraternos com os acionistas e Alex Martins. Temos muito apreço e muita confiança nele. Isso é uma coisa importante pra gente trabalhar: conhecendo-se muito bem nesse mercado", pontuou Américo.

