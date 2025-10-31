Sex, 31 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Diretor defende corte em dezembro e diz que aceitaria convite de Trump para presidir o Fed

O mandato de Jerome Powell, atual presidente do Fed, termina em maio de 2026

Reportar Erro
O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, rebatou Donald TrumpO governador do Federal Reserve, Christopher Waller, rebatou Donald Trump - Foto: Federal Reserve/Divulgação

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller afirmou nesta sexta-feira, 31, que ainda defende um corte de juros em dezembro, indicando que os dados econômicos recentes não justificam uma pausa na trajetória de afrouxamento monetário.

"A névoa de dados com o shutdown não nos diz para parar" o ciclo de afrouxamento, disse. Waller também acenou ao presidente dos EUA, Donald Trump, ao declarar que aceitaria o comando do banco central caso fosse convidado.

"Se o presidente me pedir para ser o chefe do Fed, direi que sim", afirmou. O mandato de Jerome Powell à frente do banco central americano termina em maio de 2026.

Leia também

• Trump se opõe a retomar negociações comerciais com Canadá

• Trump declara Nigéria "país de preocupação especial" e cita ameaça ao cristianismo no país

• Trump diz que pode retirar tarifa extra de 10% sobre China se houver progresso contra fentanil

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que conduz o processo de escolha de um novo nome para a cadeira, disse anteriormente que o candidato final deve ser definido até o Natal, e que uma nova rodada de entrevistas com cinco postulantes deve ser feita no final de novembro.

Em entrevista à Fox Business, Waller ainda apontou que a inflação está voltando gradualmente à meta de 2%, com o núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE) em cerca de 2,5% ao se excluir efeitos temporários. "Todas as nossas projeções mostram que a inflação está retornando à meta", acrescentou, dizendo que as expectativas permanecem ancoradas.

Waller destacou, porém, que a maior preocupação agora é o mercado de trabalho, que tem se mostrado fraco, segundo o diretor. Para ele, a política monetária deve continuar guiada pelos dados, com foco em sustentar a atividade. O dirigente ainda defendeu que o Fed "olhe através da inflação causada por tarifas", classificando o impacto das medidas comerciais recentes como passageiro.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter