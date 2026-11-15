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Paraguai Diretor do banco central se entrega no Paraguai por escândalo do Ueno Bank Ex-mandatário já havia sido acusado por quebra de confiança e administração em proveito próprio na mesma causa

O diretor jurídico do Banco Central do Paraguai se entregou neste domingo (15) às autoridades, depois que o Ministério Público pediu sua prisão no caso relacionado ao Ueno Bank, cujo colapso provocou a destituição e prisão do ex-presidente Santiago Peña.

Na sexta-feira, o Ministério Público ampliou a acusação contra Peña ao imputá-lo por liderar uma associação criminosa, junto com cinco funcionários do Banco Central (BCP), para proteger o Ueno Bank.

O ex-mandatário, destituído na semana passada após um acelerado julgamento político, já havia sido acusado por quebra de confiança e administração em proveito próprio na mesma causa.

O Ministério Público pediu a prisão do diretor jurídico do BCP, Aldo Rodríguez – cujo nome não foi divulgado pela Promotoria, mas sim pela imprensa local –, no âmbito da investigação de “supostos fatos puníveis de quebra de confiança, produção imediata de documentos públicos com conteúdo falso, uso de documentos públicos com conteúdo falso e associação criminosa, relacionados ao caso Ueno Bank”.

O MP o acusa de agir junto com outras autoridades do BCP na elaboração e validação de documentos com informações falsas encaminhados ao Senado.

Também é investigada “uma possível afetação de recursos vinculados ao Fundo de Garantia de Depósitos e a exposição de fundos públicos e previdenciários depositados na entidade”.

Segundo o jornal local ABC, Rodríguez se entregou à Justiça horas depois de ser emitida a sua ordem de prisão.

O caso Ueno Bank investiga os diretores do grupo que administrava o banco, dos quais dez estão presos, além de Peña e o ex-presidente do BCP Carlos Carvallo, ambos em prisão preventiva.

O BCP informou na quinta-feira à AFP que já havia devolvido a totalidade de suas economias a 80% dos 1,8 milhão de clientes do Ueno.

No entanto, a maior parte do dinheiro depositado ainda não foi restituída, incluindo mais de 800 milhões de dólares (4,52 bilhões de reais) em fundos públicos.

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