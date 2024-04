Diretor-geral da AIEA viajará ao Irã na próxima semana

A- A+

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) viajará ao Irã na próxima semana, em meio às tensões entre a República Islâmica e Israel, que suscitam temor de um ataque contra uma instalação nuclear, indicou a instituição nesta terça-feira (30).

"Podemos confirmar que Rafael Grossi estará no Irã nos dias 6 e 7 de maio", disse à AFP um porta-voz da agência nuclear da ONU.

A viagem também foi confirmada pelo representante da Organização de Energia Atômica do Irã, Behrouz Kamalvandi.

Grossi participará "na primeira conferência internacional sobre energia nuclear" na província de Isfahan, informou a agência de notícias Tasnim.

Em 19 de abril, o diretor-geral já havia pedido moderação depois que autoridades americanas relataram um ataque israelense no Irã, em uma possível resposta à agressão contra Israel na semana anterior.

A organização internacional com sede em Viena ressaltou que as instalações nucleares iranianas não sofreram "nenhum dano" no ataque, que ocorreu em meio a tensões crescentes na região devido à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

As relações entre o Irã e a AIEA se deterioraram de forma significativa desde a última visita de Grossi ao país, em março de 2023.

A situação atual aumenta os receios de conflitos, dado que Teerã possui material suficiente para construir várias bombas atômicas, intenção rechaçada pelo país.

Esta nação do Oriente Médio abandonou gradualmente os seus compromissos assumidos no acordo internacional de 2015, que buscava regular suas atividades nucleares em troca da suspensão das sanções internacionais.

Veja também

Direitos Humanos Garimpo ilegal usava trabalho análogo à escravidão no Amazonas