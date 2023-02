A- A+

FIOCRUZ Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom participará de evento organizado pela fundação, no Rio No painel, que será realizado no dia 13, contará também com a participação da ministra da saúde Nísia Trindade e o diretor-geral da Organização das ONU para Alimentação e Agricultura (FAO), Qu Dongyu

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, vai participar da conferência G-Stic Rio, que a Fiocruz está co-organizando no Brasil, no Rio de Janeiro, que reunirá autoridades sobre saúde, sustentabilidade e tecnologia.

Adhanom participará do painel Rumo a um futuro igualitário e sustentável que ocorrerá no primeiro dia de conferência (13) marcado para às 10h30. A participação dele ocorrerá de forma virtual e contará com a presença da ministra da saúde Nísia Trindade, o diretor-geral da Organização das ONU para Alimentação e Agricultura (FAO), Qu Dongyu.

A Princesa da Bélgica, Esmeralda, que é ativista ambiental autora e jornalista, também será uma das palestrantes da conferência e estará no mesmo painel que o diretor-geral da OMS.

O evento que ocorrerá entre os dias 13 e 15 de fevereiro reunirá grandes nomes nacionais e internacionais relacionados à saúde, tecnologia, sustentabilidade e inovação. O prefeito do Rio, Eduardo Paes e a a ministra do meio-ambiente, Marina Silva, também confirmaram presença no evento.

