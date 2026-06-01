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RECIFE Diretor-geral do Hospital da Restauração informa estado de saúde das vítimas mordidas por tubarão Marcela Vitória de Lima Santos, de 19, ainda está no centro cirúrgico; o estado de saúde do menino de 11 anos é estável

O diretor-geral do Hospital da Restauração (HR), Petrus Andrade Lima, atualizou, nesta segunda-feira (1º), o estado de saúde das duas vítimas de ataques de tubarão registrados no Grande Recife e reforçou o pedido de doação de sangue no estado.

Segundo o gestor, a jovem Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, atacada nesta segunda-feira na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, chegou à unidade em estado grave, já com a amputação completa da perna, na altura da coxa.

Ela está no centro cirúrgico para regularização do coto e controle da hemorragia. Após o procedimento, a vítima será encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade.

O médico também informou sobre o quadro clínico do menino de 11 anos, vítima de outro ataque ocorrido no último domingo (31), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com ele, o pré-adolescente está estável e permanece internado na UTI após amputação da perna e intervenção cirúrgica na mão.

Doação de sangue

O diretor, que também é médico cirurgião do trauma, explicou que os dois pacientes seguirão sob observação intensiva no Hospital da Restauração para monitoramento rigoroso e prevenção de possíveis infecções, consideradas um dos principais riscos após esse tipo de ocorrência.

Durante a entrevista, Andrade Lima destacou ainda a necessidade urgente de doações de sangue. Segundo ele, as duas vítimas demandaram uma quantidade significativa de bolsas de sangue durante os atendimentos e devem continuar necessitando desse suporte ao longo da internação.

“Toda e qualquer pessoa saudável, de 16 aos 65 anos, deve procurar o Hemope ou o próprio HR, que tem uma unidade de coleta de sangue, para fazer a doação”, reforçou o diretor-geral do HR.



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