Pernambuco Diretor-presidente de Suape diz não haver ligação entre ataques de tubarão e a construção do Porto Márcio Guiot frisou que a área de atuação do programa MegaMar será ampliada para que saia um diagnóstico sobre a situação

O diretor-presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape, Márcio Guiot, falou, nesta quinta-feira (16), sobre a nota preparada da empresa estatal que nega a influência direta da unidade portuária nos ataques de tubarão do Estado.

Desde 1992, foram registrados 77 ataques a banhistas em Pernambuco que causaram 26 mortes. Suape ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto ou divulgou detalhes do documento elaborado, porém Márcio antecipou à Folha de Pernambuco que o programa Megamar Prof. Fábio Hazin será ampliado para produzir um diagnóstico e resolver o problema.

"Suape se caracteriza por uma postura muito responsável e proativa sobre todas as questões ambientais. Nós somos referência, não só a nível nacional, como internacional e nesse contexto, de imediato, pegamos um programa que estava em andamento, que é o Megamar, e esse programa automaticamente aumentou o escopo dele para que a gente possa ajudar no diagnóstico e para que, quem de direito, possa buscar as ações e resolver o problema. Pelo que fui informado até agora, não existe nenhum estudo científico que ligue Suape ao contexto dos ataques de tubarões. Já escutei outros motivos que podem estar ocasionando essas situações", declarou.

Márcio Guiot frisou que Suape manterá a postura proativa e responsável sobre temas sócio-ambientais. O projeto Megamar é uma parceria entre Suape, a Fundação Apolônio Salles (Fadurpe) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A iniciativa tem o objetivo de analisar a diversidade e abundância relativa da megafauna presente no ecossistema marinho da área portuária mencionada, bem como compartilhar todo o conhecimento adquirido.

Estão à frente do projeto pesquisadores que fazem parte dos Laboratórios de Oceanografia Pesqueira, Etologia de Peixes e Tecnologia de Pesca, do Departamento de Pesca e Aquicultura da UFRPE.

Entre os objetivos, o MegaMar também visa informar e sensibilizar sobre a questão dos incidentes com tubarões ,e de medidas preventivas para um banho seguro, compartilhado através de palestras e exposições. A segunda fase do projeto está orçada em R$ 2 milhões, indo do Porto de Suape até Olinda.

Suape foi inaugurado em 1980 e começou a funcionar com mais plenitude na década de 1990, justamente na época em que os episódios começaram a ser monitorados. Fábio Hazin faleceu em 2021, em virtude da Covid-19.

Antes, ele chegou a dizer que poderia haver uma correlação entre o número de navios do porto e a ocorrência de ataques. O biólogo mais conceituado no assunto em Pernambuco frisava que os animais seguiam as grandes embarcações, mas ele também citava outros fatores, como a topografia do relevo submarino da região e o despejo de restos de pescaria no mar como causas.

Os tubarões responsáveis pelos principais ataques no Estado são o tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier) e o cabeça-chata (Carcharhinus leucas).



