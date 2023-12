Diretor-presidente e diretor-geral do Detran-PE visitam a Folha de Pernambuco

A- A+

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), Carlos Ferreira, e o diretor-geral, André Trajano, visitaram a Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (11).

Os diretores do Detran-PE foram recebidos pelo diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; pela diretora administrativa, Mariana Costa; pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos; pela gerente de jornalismo e programação da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues; e pela gerente de mercado, Tânia Campos.

Na visita, Carlos Ferreira e André Trajano fizeram um balanço de seus primeiros meses de gestão. Eles assumiram as chefias do departamento em março deste ano, no início do governo Raquel Lyra (PSDB), e também foram entrevistados pelo âncora do Conexão Notícias, Jota Batista, na Rádio Folha 96.7 FM.

Diretores visitaram a Folha de Pernambuco e deram entrevista à Rádio Folha 96.7 FM (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)

Entre os temas citados na reunião, os diretores do Detran-PE abordaram os avanços da gestão ao longo deste ano e prospectaram melhorias para os próximos meses.

Há, por exemplo, um projeto para ampliar a possibilidade de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) realizar a prova teórica em autoescolas e não somente na sede do Detran-PE na Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Avanços também planejados pelo departamento são a continuação da descentralização e implantação de campanhas de conscientização.

