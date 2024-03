A- A+

HOMENAGEM Diretora da Folha de Pernambuco, Mariana Costa ganha homenagem Ela foi uma das homenageadas da Câmara Municipal do Recife pelos serviços prestados à sociedade como mulher influente no mundo digital, em proposta do vereador Tadeu Calheiros

Leia também

• Jornalistas da Folha receberão homenagem na Câmara Municipal do Recife por luta feminina

• Folha de Pernambuco recebe homenagem na Câmara Municipal do Recife por contribuição ao Carnaval

A diretora Administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, recebeu nesta segunda-feira (18) uma homenagem como mulher influente no mundo digital, em proposta assinada pelo vereador Tadeu Calheiros (Podemos). A entrega do certificado foi realizada durante visita do político ao jornal. Também estiveram presentes a editora-chefe do jornal, Leusa Santos, e a gerente administrativa, Ivone Palácio.

“A Folha de Pernambuco é uma empresa privada, mas funciona quase que como um ente público. Nós ficamos muito felizes com o reconhecimento do vereador. As mulheres hoje são reconhecidas pelo seu trabalho e pela sua atuação. Já alcançamos um espaço importante no mercado de trabalho e a tendência é crescer essa luta pelos direitos iguais onde todos ganham”, salientou Mariana, logo após explicar ao político o processo de checagem dos fatos para evitar disseminação de notícias falsas.

Reconhecimento

O vereador exaltou o espaço de representatividade ocupado por Mariana Costa na sociedade, ampliando-o às mulheres que fazem o dia a dia da Folha de Pernambuco.

“A realização da solene proposta pelo nosso mandato em homenagem às mulheres influentes no mundo digital contou com a aprovação unânime dos 39 vereadores da Câmara. Isso comprova a importância do trabalho que elas realizam em suas redes sociais, influenciando comportamentos, dando dicas de saúde, bem-estar, moda, culinária, autoestima e informações de qualidade e credibilidade. A escolha de Mariana Costa como uma das homenageadas é um reconhecimento ao brilhante serviço de informar à população, com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Uma homenagem extensiva também a todas as profissionais do jornal”, afirmou.

Além de Mariana Costa, outras mulheres influentes no mundo digital foram celebradas no plenário da Câmara Municipal do Recife, por meio da reunião solene realizada no último dia 11 de março. No total, 14 mulheres foram homenageadas.

Tadeu Calheiros

Especialista em oncologia pediátrica, o vereador Tadeu Calheiros é reconhecido por ser um defensor do Sistema Único de Saúde (SUS) e militante pelos direitos dos profissionais do setor. Calheiros também acumula atuações em espaços como o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques, Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) e Hospital Correia Picanço. Ele integrou ainda o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) e foi conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe).

Veja também

Folha Pet Biblioteca perdoa dívida de clientes mediante apresentação de fotos de gato