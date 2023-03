Diretora é forçada a pedir demissão de escola dos EUA após mostrar imagem de Davi a alunos

A- A+

A diretora de uma escola de Tallahassee, capital do estado americano da Flórida, nos Estados Unidos, foi demitida após pais se sentirem incomodados por ela ter mostrado aos seus filhos, alunos da 6ª série, a imagem de Davi, escultura de Michelangelo. A obra, uma das mais importantes da história da arte, é conhecida em todo o mundo por sua beleza e nudez.

Hope Carrasquilla precisou renunciar ao cargo depois de mostrar aos alunos, com idades entre 11 e 12 anos, imagens da escultura que homenageia Davi, rei de Israel, antes de enfrentar Golias - ele segura um estilingue, arma usada para derrotar o gigante, segundo o relato bíblico.

Um dos pais dos alunos descreveu a escultura como "pornográfica". A diretora disse que os pais deveriam ter recebido um aviso antes da exposição da obra aos estudantes - Carrasquilla afirmou que esse ato foi um problema de protocolo.

Como não receberam a carta, os pais ficaram incomodados com o fato de os filhos terem visto a escultura. O pedido de demissão da diretora veio após um ultimato do presidente do conselho escolar.

"Entristece-me que meu tempo nesta escola tenha terminado desta forma", afirmou Carrasquilla ao jornal Tallahassee Democrat.

Considerado o ideal de beleza masculina, a obra Davi está exposta na Galeria da Academia de Florença, embora uma cópia, também em mármore branco, possa ser admirada na praça da Senhoria de Florença, no centro da cidade.

