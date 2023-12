Diretora leva alunos às lágrimas revelando que Papai Noel não existe e revolta pais

A- A+

Em uma escola no norte da Itália, a magia do Natal deu lugar ao pesadelo. A diretora Milena Meggiorin, do colégio católico San Giuseppe, a 60 km de Veneza, levou os alunos do primário às lágrimas, após dizer que o Papai Noel não existe. A frase também causou revolta em alguns responsáveis, que prestigiavam as apresentações natalinas dos alunos.

Meggiorin, citada pela agência de notícias Ansa, discursava sobre o Natal e a importância sobre ajudar o próximo, paz e sonhos, quando, ao lembrar de uma escola em Florença, que teria dito às crianças que o bom velhinho não existe, emendou a frase:

"Chegará o momento em que nossas crianças perceberão os sinais de que o Papai Noel não existe, ou descobrirão o papai e a mamãe colocando os presentes. Isso faz parte de algo que está mudando dentro deles. Cada criança é diferente e, até que estejam prontas para descobrir a verdade, irão ignorá-la".

Nesse momento, algumas crianças, que deveriam ter entre 5 e 11 anos, começaram a chorar. O choque nos filhos provocou uma reação negativa dos pais. Uma mãe, que não foi identificada, afirmou que os responsáveis "entenderam que a intenção da diretora não era causar um mal-entendido".

"Mas, talvez tivesse sido melhor se a mensagem fosse destinada somente aos pais", afirmou a mulher, citada pela Ansa.

A diretora se desculpou, alegando que a ideia era reforçar a importância do "pensamento mágico". Meggiorin explica que a escola, assim como outras da província, recebeu uma carta da Secretaria de Educação contando do episódio similar, e anterior, que aconteceu em uma escola em Florença.

"Decidi explorar a mensagem para reiterar a importância do pensamento mágico", explicou a diretora, em entrevista ao Jornal de Vicenza e citada pela Ansa, desculpando-se em seguida: "Lamento ter desencadeado a fúria de alguns pais. Não havia qualquer má intenção nas minhas palavras, pelo contrário, era importante para nós esclarecer o valor do Papai Noel como figura religiosa, uma vez que somos uma escola católica de inspiração cristã.

Veja também

Mobilidade Linha Sul do Metrô do Recife para de funcionar por conta de problemas elétricos