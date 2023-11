Diretores de inteligência de EUA e Israel visitam Catar para examinar situação em Gaza

A- A+

Os diretores dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel estão em Doha nesta terça-feira (28) para discutir com o primeiro-ministro do Catar sobre a "próxima fase" de um acordo entre Hamas e Israel em Gaza, informou uma fonte que pediu anonimato.

"O diretor da CIA e o diretor da agência nacional israelense de inteligência (Mossad) estão em Doha para uma reunião com o primeiro-ministro do Catar com o objetivo de consolidar os progressos do acordo de pausa humanitária prolongada e iniciar outras discussões sobre a próxima fase de um potencial acordo", afirmou a fonte.

