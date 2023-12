A- A+

TRÂNSITO Diretores do Detran-PE fazem balanço dos primeiros meses de gestão e buscam serviço mais humanizado O ano de 2023, para o órgão, foi marcado por intervenções educativas à população

O Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) passou por troca de comando, em março deste ano, e o diretor-presidente, Carlos Ferreira, e o diretor-geral, André Trajano, fizeram um balanço dos primeiros meses da gestão, na manhã desta segunda-feira (11), durante visita à sede da Folha de Pernambuco, no Bairro do Recife, área central da Cidade.

Ferreira e Trajano foram recebidos pelo diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; pela diretora Administrativa, Mariana Costa; pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos; pela gerente de Jornalismo e Programação da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues; e pela gerente de Mercado, Tânia Campos.

Ambos participaram, ainda, do programa Conexão Notícia, da Rádio Folha FM 96,7, que é comandado pelo âncora Jota Batista.

Durante a análise, Ferreira e Trajano destacaram que 2023 foi o ano das blitze educativas. O Detran-PE realizou diversas intervenções no trânsito, com temas e em épocas específicos, para conscientizar as pessoas sobre ter cautela ao volante.

Também foram debatidas causas sociais importantes como, por exemplo, a violência contra as mulheres, que foi pauta da última blitz educativa, que aconteceu em Santo Amaro e Boa Viagem. Segundo André Trajano, essa é uma forma de humanizar ainda mais o atendimento do órgão.

"A recepção do público foi muito boa. A sociedade se envolveu com a causa. Uma coisa é a gente levar a mensagem de que o Detran não é uma fábrica de multas. A gente já foi às vias distribuir flores para as mulheres. A gente tentou fazer essa humanização para ter, também, um trânsito mais harmonioso. O Detran não é sisudo; procura estar mais perto das pessoas", ressaltou.

Apoio psicológico a novos habilitados

Nesta segunda-feira (11), foi lançado pelo Detran-PE, o programa Tranquiliza, que oferece suporte às pessoas que vão emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela primeira vez. Antes de fazer os testes práticos, a população já pode se consultar com profissionais de psicologia, que vão oferecer o suporte necessário. Atualmente, a média mensal de candidatos reprovados é de 4,4 mil pessoas.

"O candidato vai passar por uma sala toda adequada para ele, e as psicólogas vão dar uma palestra e conversar por 15 minutos com os alunos, para tranquilizá-los. Estamos fazendo isso porque chegou ao nosso conhecimento a questão de pessoas que estavam muito nervosas na hora do teste, o que pode até resultar em reprovação. Vai ser um ambiente de descontração", explicou o Carlos Ferreira. "Além dessa parte com os candidatos, também estamos tendo palestra com os treinadores, para que tenham sensibilidade, e esse humanismo que estamos querendo passar para eles, para que se coloquem no lugar dos candidatos, que nem sempre chegam bem, ou nem se alimentam de forma adequada", complementou.

Compromisso social

A próxima grande campanha do Detran-PE será de incentivo à doação de sangue, tanto para usuários como para colaboradores, no dia 21 de janeiro, na sede da Iputinga. A ação tem como objetivo reforçar o banco de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

