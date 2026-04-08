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guerra Dirigente da ONU condena o "massacre terrível" cometido no Líbano e pede investigação sobre ataques "Os responsáveis devem ser levados à justiça", exigiu, ao mesmo tempo em que lembrou que "o Direito Internacional Humanitário estabelece claramente que os civis e as infraestruturas civis devem ser protegidos"

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, condenou a onda de ataques de Israel contra o Líbano, que deixou mais de 250 mortos em um único dia, lamentando a magnitude "assustadora" dos bombardeios lançados coincidindo com a trégua de doze dias alcançada entre o Irã e os Estados Unidos, o que considera "inconcebível".

"A magnitude do massacre e da destruição que se vive no Líbano é simplesmente terrível. Um massacre dessa magnitude, poucas horas após o acordo de cessar-fogo com o Irã, é inconcebível. Isso exerce uma enorme pressão sobre uma paz frágil, da qual os civis precisam tão desesperadamente", afirmou em um comunicado, no qual pediu "uma investigação rápida e independente de todas as supostas violações" cometidas.

"Os responsáveis devem ser levados à justiça", exigiu, ao mesmo tempo em que lembrou que "o Direito Internacional Humanitário estabelece claramente que os civis e as infraestruturas civis devem ser protegidos".

Nesse sentido, ela enfatizou que "todos e cada um dos ataques devem respeitar os princípios fundamentais do Direito Internacional Humanitário de distinção, proporcionalidade e precaução para proteger os civis". "Esses princípios não são negociáveis e devem ser sempre respeitados, quaisquer que sejam as circunstâncias do conflito armado", defendeu.

Turk insistiu para que a comunidade internacional aja "rapidamente para pôr fim a este pesadelo" e, a esse respeito, alertou que "a magnitude" dos ataques de Israel no Líbano, além das declarações de seus representantes - em particular dos ministros de extrema direita Bezalel Smotrich e Ben Gvir - sobre "a intenção de ocupar ou mesmo anexar partes do sul do Líbano, é profundamente preocupante".



Assim, ele assegurou que "os esforços para levar a paz a toda a região continuarão incompletos enquanto o povo libanês continuar vivendo sob fogo contínuo, deslocado à força e com o medo de novos ataques".

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) também condenou os bombardeios de Israel. Em um comunicado, o CICV se mostrou "indignado com a onda devastadora de mortes e destruição", ressaltando que os ataques ocorreram em áreas "densamente povoadas" em todo o Líbano.

"A população de todo o Líbano prendia a respiração à espera de um acordo de cessar-fogo, mas uma onda de ataques mortais mergulhou o país no pânico e no caos", denunciou a chefe da delegação do CICV no Líbano, Agnès Dhur, lamentando que os libaneses busquem "uma segurança que parece cada vez mais inatingível" depois que Israel e os Estados Unidos lançaram, em 28 de fevereiro, sua ofensiva contra o Irã.

Dhur enfatizou que "qualquer acordo abrangente para a região deve levar em conta a segurança, a proteção e a dignidade da população civil no Líbano". "Após mais de cinco semanas de hostilidades, a população precisa urgentemente de uma trégua da violência", observou ela, antes de fazer um apelo "urgente" para que "todas" as partes envolvidas no conflito garantam a segurança da população civil e das infraestruturas civis.

A Defesa Civil libanesa confirmou que o número total de mortos chega a 254, enquanto outras 1.165 pessoas ficaram feridas por esses ataques. Por regiões, Beirute acumula o maior número de mortes, um total de 92, e outros 742 feridos, enquanto nos subúrbios da capital foram registrados 61 mortos e 200 feridos.

O Exército de Israel intensificou seus ataques contra o país vizinho, coincidindo com o anúncio de uma trégua de doze dias entre os Estados Unidos e o Irã. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e a Casa Branca afirmam que o acordo não inclui o Líbano, contrariando o que foi declarado pelas autoridades do Paquistão, país que se colocou como mediador e que sediará conversas entre Washington e Teerã neste fim de semana.

As autoridades libanesas elevaram, em seu último balanço, publicado na terça, para mais de 1.500 o número de mortos e 4 600 de feridos pelos ataques de Israel, que deixaram ainda mais de um milhão de deslocados, enquanto pelo menos outras 200.000 pessoas cruzaram para a vizinha Síria desde 2 de março, de acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

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