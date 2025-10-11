cessar-fogo em gaza
Dirigente do Hamas diz que libertação dos reféns começará na segunda-feira (13)
Após o retorno dos cativos de Gaza, Israel procederá à libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos
Dirigente do Hamas diz que libertação dos reféns começará na segunda-feira (13) - Foto: David Gray / AFP
Um alto dirigente do Hamas declarou neste sábado (11) à AFP que a libertação de 48 reféns, em sua maioria israelenses, mantidos por milicianos palestinos em Gaza, começará na manhã de segunda-feira.
"De acordo com o acordo assinado, a troca de prisioneiros começará na manhã de segunda-feira, conforme acordado, e não há novidades a esse respeito", afirmou Osama Hamdan em entrevista à AFP.
Leia também
• Hamas está pronto para a luta se guerra for retomada, declara alto comandante
• Enviado de Trump visita Gaza como parte da estabilização do cessar-fogo
• Hamas estima que segunda fase do plano de paz para Gaza será 'difícil'
Após o retorno dos cativos de Gaza, Israel procederá à libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos, segundo os termos da primeira fase do acordo de cessar-fogo assinado por ambas as partes com base em uma proposta dos Estados Unidos.