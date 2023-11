Dirigente do Hamas propõe trocar soldados israelenses reféns para todos os presos palestinos

Um dirigente do Hamas afirmou nesta quarta-feira (29) que o movimento islâmico está disposto a libertar os soldados israelenses que mantêm como reféns na troca da libertação de todos os palestinos detidos em Israel.

“Queremos a libertação de todos os soldados na troca de todos os nossos presos”, declarou Basem Naim, alto responsável do Hamas e ex-ministro da Saúde da Faixa de Gaza, em entrevista coletiva na África do Sul.