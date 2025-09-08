Ter, 09 de Setembro

Diplomacia

Dirigente palestino Mahmoud Abbas se reúne com Keir Starmer em Londres

Ambos os dirigentes conversaram sobre "a urgência de pôr fim ao terrível sofrimento e à fome" na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre Israel e o Hamas

Pessoas inspecionam os danos após um ataque israelense em Nabatieh, no sul do LíbanoPessoas inspecionam os danos após um ataque israelense em Nabatieh, no sul do Líbano - Foto: Mahmoud Zayyat / AFP

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se reuniu na noite desta segunda-feira (8) em Londres com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cujo governo planeja reconhecer o Estado da Palestina.

Ambos os dirigentes conversaram sobre "a urgência de pôr fim ao terrível sofrimento e à fome" na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre Israel e o Hamas; e também sobre a libertação dos reféns detidos por esse grupo islamista palestino, segundo um porta-voz de Downing Street.

Abbas aplaudiu "o compromisso" do Reino Unido em "reconhecer um Estado palestino perante a Assembleia Geral da ONU", que será realizada de 9 a 23 de setembro em Nova York, "a menos que Israel mude de rumo", acrescentou o porta-voz.

Vários países, incluindo a França, anunciaram a intenção de reconhecer o Estado da Palestina durante essa Assembleia Geral.
 

Starmer havia dito no final de julho que o Reino Unido reconheceria o Estado da Palestina em setembro, exceto se Israel adotasse uma série de compromissos, entre eles o de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O anúncio foi firmemente condenado por Israel.

Abbas e Starmer concordaram que o Hamas não teria "nenhum papel na futura governança da Palestina" e insistiram na necessidade de uma "solução de longo prazo" para o conflito.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro, que provocou a morte de 1.219 pessoas em Israel, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Segundo o Exército, em Gaza ainda há 47 cativos, dos 251 sequestrados durante o ataque.

As represálias israelenses causaram ao menos 64.522 mortos em Gaza, em sua maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território, sob autoridade do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

