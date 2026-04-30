A- A+

Gaza Dirigentes da imprensa internacional instam Israel a liberar acesso a Gaza A carta está assinada por responsáveis da BBC, CNN, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, El País, Le Monde e entre outros

Dirigentes de cerca de 30 meios de comunicação internacionais exigem, em uma carta aberta conjunta, que Israel conceda livre acesso à Faixa de Gaza, que permanece fechada aos jornalistas estrangeiros desde o início da guerra contra o Hamas, há mais de dois anos.

A carta está assinada por responsáveis da BBC, CNN, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, El País, Le Monde, entre outros, assim como das agências de notícias AP, Reuters e AFP.

"Em todos os conflitos, os jornalistas veem limitado o seu acesso ao terreno de guerra. Mas em Gaza é diferente. Há mais de 930 dias, Israel proíbe repórteres de entrar de forma independente no território", indica a carta, que pede o levantamento "imediato" das restrições.

Os jornalistas estrangeiros e seus representantes reivindicam este acesso regularmente, desde o início do devastador conflito em Gaza, desencadeado pelo ataque de 7 de outubro de 2023 lançado pelo movimento islamista palestino Hamas em território israelense.

A Associação da Imprensa Estrangeira em Jerusalém (FPA) levou o assunto à Justiça israelense, sem sucesso até o momento.

Apenas algumas dezenas de jornalistas foram autorizados a entrar ocasionalmente no território, sob escolta das Forças Armadas israelenses e com restrições que não permitem um trabalho jornalístico independente.

As autoridades de Israel alegam razões de segurança, inclusive desde que um frágil cessar-fogo entrou em vigor em outubro.

Devido à proibição, a cobertura da guerra e de suas consequências "depende quase completamente de nossos colegas palestinos", que "trabalham em condições extremas – fome, deslocamentos, perda de familiares, restrições contínuas e ataques mortais. Eles não deveriam carregar esse peso sozinhos e deveriam ser protegidos", destacam os signatários.

Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), mais de 200 repórteres palestinos morreram em Gaza desde o início da guerra.

Veja também