Discriminação contra LGBTQIA+, aborto e saúde mental ameaçam direito à saúde na Costa Rica, diz ONU

As principais ameaças ao direito à saúde na Costa Rica são a criminalização do aborto, a falta de atenção à saúde mental e a discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, informou um relatório preliminar da ONU divulgado nesta segunda-feira (31).

A relatora especial da ONU para o direito à saúde, Tlaleng Mofokeng, entregou o diagnóstico preliminar após dez dias de visita ao país sul-americano e destacou que, mesmo que a legislação garanta estes direitos, ainda há pontos preocupantes.

"A Costa Rica oferece uma cobertura universal quase completa através do Fundo Costarriquenho de Seguridade Social (...) e do setor privado", disse Mofokeng, acrescentando, no entanto, que "a discriminação estrutural leva ao acesso a serviços diferenciados", sobretudo em questão de "idade, orientação sexual, identidade e expressão de gênero". "É inaceitável", adicionou.