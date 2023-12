Discurso para apoiadores e desfile em conversível: veja como será a posse de Milei

A- A+

Neste domingo (10), Javier Milei assume a Presidência da Argentina, e o evento principal, que promete ser breve, acontecerá no Congresso Nacional do país, a partir das 11h. O líder do La Libertad Avanza estará ao lado de sua companheira de chapa, Victoria Villarruel.

De acordo com o artigo 93 da Constituição Nacional, “ao tomar posse, o presidente e o vice-presidente prestarão juramento, nas mãos do presidente do Senado e perante o Congresso reunido na Assembleia, respeitadas suas crenças religiosas, de: atuar com lealdade e patriotismo o cargo de presidente (ou vice-presidente) da Nação Argentina”.

Quem deve presidir a posse no parlamento é a atual vice, Cristina Kirchner, que também é vice-presidente do Senado.

O artigo 141 do documento também determina que “no pórtico da Casa do Governo (esplanada da Rua Rivadavia), o presidente será recebido pelo chefe da Casa Militar, pelo diretor de cerimônias e por um ajudante de campo do presidente cessante , que o cumprimentará.” Eles o acompanharão até a Sala Branca (palco que ficará em frente ao Busto da República).”

Em seguida, o presidente Alberto Fernandez vai entregar a Milei as insígnias presidenciais (bastão de comando e faixa presidencial) que são colocadas sobre a mesa do chefe do Estado.

Fernández deixa a Sala Branca junto de seus ex-ministros e encerra sua participação na cerimônia. Ele será acompanhado ao pórtico pelo novo chefe da Casa Militar, pelo diretor cerimonial e por um ajudante de campo do presidente.

No período da tarde, Milei presta juramento aos novos ministros de seu gabinete. O novo presidente não vai discursar na Casa Legislativa, mas sim nas escadarias do prédio para o grupo de seguidores que vai acompanhar a posse do lado de fora. A última etapa formal da cerimônia inclui a ida de Milei até a Casa Rosada em um automóvel conversível pela Avenida de Mayo, segundo a agência de notícias Télam.

