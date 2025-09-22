A- A+

CRIME Discussão entre vizinhos termina em morte de bombeiro civil em Caruaru Suspeito de 47 anos foi preso em flagrante e também é acusado de tentar matar uma jovem de 23 anos

Um bombeiro civil foi morto a tiros na noite do domingo (22), após uma discussão com o vizinho no bairro Cidade Jardim, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Genildo Barros de Lira, de 42 anos. O suspeito, um homem de 47 anos, foi preso poucas horas depois do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado foi autuado em flagrante por homicídio consumado e por tentativa de homicídio contra uma mulher de 23 anos, atingida por disparos de arma de fogo. Ela foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas o estado de saúde não foi informado.

Moradores da área acionaram o Samu para socorrer Genildo, que chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos.

Preso em flagrante, o homem confessou o crime e disse ter jogado a arma em um matagal.

Em nota, a Polícia Civil informou que:

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que prendeu em flagrante delito, por meio da Delegacia Seccional de Caruaru, no dia 22/09, um homem de 47 anos. Ele foi autuado pelo homicídio consumado de um homem de 42 anos e pela tentativa de homicídio de uma mulher de 23 anos, com disparos de arma de fogo, em via pública, no bairro do Salgado, em Caruaru. Uma das vítimas faleceu no local e a outra foi socorrida para um hospital. O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça".

A Brigada Municipal de Caruaru também publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a morte do bombeiro civil:

“Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável".

