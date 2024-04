A- A+

INCLUSÃO Faculdade no Recife promove discussão sobre diagnóstico tardio de autismo nesta terça (30) No encontro, que é gratuito, serão abordadas questões como o impacto do diagnóstico tardio e os desafios enfrentados pelos pais e responsáveis de neurodivergentes

Nesta terça-feira (30), como encerramento do Abril Azul, mês de Conscientização sobre o autismo, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, realiza uma palestra de conscientização sobre o tema, a partir das 19h, no auditório da instituição.

O encontro é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser feitas através do site: acesse.dev/PalestraAutismo.

Na palestra, organizada pela Liga Acadêmica de Psicologia (LAPSI) do centro, serão abordadas questões como o impacto do diagnóstico tardio e os desafios enfrentados pelos pais e responsáveis de neurodivergentes.

“Buscaremos promover a desmistificação do papel do cuidador, entender as dificuldades que eles passam e discutir como cada pessoa recebe o diagnóstico de forma diferente e como lidar com essa notícia”, afirma Eduarda Fortaleza, diretora da Liga.

O evento será mediado pela psicóloga e professora da Unit-PE Giedra Marinho e contará com a participação de Juliane Pugliese, mãe atípica de Pietro Pugliesi, de 8 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA); Suzana Andrade, psicóloga clínica especialista em Saúde Mental, que atua também na área social/comunitária com ênfase na família; e Tamiris Ratis, psicóloga especialista em Terapia Cognitivo Comportamental.

Transtorno do Espectro Autista

O autismo é um tipo de transtorno que faz parte do espectro de condições que limitam habilidades, interações sociais, comportamentos, fala e comunicação não-verbal.



“Ao falar de um ‘espectro’, refere-se a uma ampla variação, fazendo com que cada pessoa receba um diagnóstico único de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nós enquadramos vários níveis desse transtorno, os leves, moderados e graves que passamos a chamar de níveis de suporte 1, 2 e 3”, explica Giedra Marinho.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são autistas. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que há cerca de 2 milhões de autistas. Além disso, de acordo com o Hospital Israelista Albert Einstein, 150 mil novos casos de autismo são diagnosticados por ano no país.

Tais diagnósticos, de acordo com especialistas, crescem cada vez mais devido ao maior acesso da população a serviços, maior conscientização e compreensão do transtorno, maior formação de profissionais especializados e possíveis fatores ambientais que colaboram para o aumento no número de casos de TEA.

De modo geral, o espectro autista é um quadro que requer estímulos corretos e orientação multiprofissional, envolvendo o papel essencial de profissionais de Saúde e da Educação.

