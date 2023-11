"Discussão social que precisa ser feita", diz professora sobre tema da redação do Enem 2023

A- A+

O tema da redação é o ponto mais aguardado no dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio e neste domingo (5), não foi diferente. A temática do texto fala sobre os “Desafios Pará enfrentamentos da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Segundo a professora de redação Fernanda Nascimento, do Colégio GGE, o assunto é uma discussão social que precisa ser feita.



Neste ano, em 1º de maio, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) completou 80 anos, sendo assim uma das normas mais longevas do Brasil. O regime oferece aos profissionais vários direitos, como, por exemplo, jornada máxima de oito horas, o descanso semanal remunerado, férias, pagamento de hora extra, atuação em ambiente salubre, aviso prévio, licença-maternidade, 13º salário e outros.

“O Enem gosta desses fechamentos de ciclo. E tem tudo a ver com o tema, porque a gente pensa num trabalho que, apesar de ser feito diariamente, não é reconhecido e nem remunerado e não serve como destaque na sociedade. Então a mulher acaba sendo, muitas vezes, invisibilizada, num cuidado que é constante, que a gente vai precisar olhar os três motivadores que ele se direciona: aos filhos, à casa ou aos entes queridos mais velhos”, explica ela.

A professora também destaca pontos importantes no tema da redação. “As questões trabalhista e feminina precisam de uma atenção. Eu achei um tema excelente, uma discussão social que precisa ser feita, e o Enem tem essa perspectiva de trazer questões sociais que a gente não discute, porque não percebe a importância de discutir”, complementa.

