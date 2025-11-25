Ter, 25 de Novembro

Conflito

Discussões entre secretário do Exército dos EUA e Rússia sobre Ucrânia 'vão bem' (porta-voz)

Nesta segunda e terça-feira, "o secretário (Dan) Driscoll e sua equipe estiveram em discussões com a delegação russa para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia", disse o tenente-coronel Jeff Tolbert, porta-voz de Driscoll

Washington e Kiev afirmam que acordo de paz manterá 'plena soberania' da Ucrânia - Foto: Fabrice Coffrini / AFP

As conversas entre o Secretário do Exército dos Estados Unidos e representantes russos sobre um plano proposto por Washington para encerrar o conflito com a Ucrânia "vão bem", disse seu porta-voz nesta terça-feira (25).

Nesta segunda e terça-feira, "o secretário (Dan) Driscoll e sua equipe estiveram em discussões com a delegação russa para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia", disse o tenente-coronel Jeff Tolbert, porta-voz de Driscoll.

"As conversas vão bem e continuamos otimistas", acrescentou.

