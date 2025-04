Discussões técnicas entre Irã e EUA sobre programa nuclear são adiadas para sábado

A- A+

As negociações técnicas entre especialistas iranianos e americanos sobre o programa nuclear de Teerã, inicialmente agendadas para quarta-feira, foram adiadas para sábado (25), anunciou o corpo diplomático da República Islâmica em um comunicado.

Irã e Estados Unidos devem se reunir em Omã no sábado para uma terceira rodada de negociações.

As negociações contam com a presença do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqhchi, e do enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Antes desta reunião, discussões técnicas entre especialistas iranianos e americanos estavam agendadas para quarta-feira, na capital de Omã.

"Seguindo a proposta de Omã e o acordo das delegações iraniana e americana, a reunião técnica consultiva entre os dois países (...) foi adiada para sábado", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghai.

Baghai, que não especificou o motivo da decisão, acrescentou que a reunião de especialistas ocorreria no mesmo dia da terceira rodada de negociações em Omã.

As potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, suspeitam que o Irã tenta obter armas nucleares. Teerã sempre negou essa acusação e defende seu direito de desenvolver um programa nuclear para fins civis.

