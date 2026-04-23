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relacionamentos Discutir com seu parceiro pode ser o segredo para um relacionamento duradouro, segundo novo estudo Casais que discutem abertamente, mas logo depois resolvem suas diferenças se aproximam mais com o tempo

Pesquisadores da Universidade de Anhui, na China, descobriram que nem sempre a discussão em um relacionamento pode ser algo ruim, desde que o casal faça as pazes logo depois.

Casais que discutem abertamente e depois resolvem suas diferenças se aproximam com o tempo, de acordo com a pesquisa que monitorou a atividade cerebral de diferentes casais durante as discussões.

Durante uma acalorada discussão, o casal que era composto por um calmo e ouvinte enquanto o outro expressava sua frustração, tinha uma redução quase imediata da ansiedade do parceiro que estava bravo ou frustrado. Evidenciando que a compostura do parceiro pode regular diretamente o sofrimento da outra.

"Parceiros sincronizados entendem melhor os estados emocionais um do outro e respondem de forma adequada, fortalecendo a conexão e reduzindo mal-entendidos e conflitos", escreveram os pesquisadores na publicação do estudo na revista Acta Psychologica.

Ou seja, quando uma pessoa mantém a calma, dedicando um momento para pensar antes de reagir, pode impedir que uma pequena diferença se transforme em uma discussão acalorada. Mas os estudiosos afirmam que os casais que evitam conflitos por completo, podem perder a sensação de união que surge da resolução de uma discussão.

Eles concluíram que os relacionamentos funcionam menos como duas mentes perfeitamente compatíveis – onde os desentendimentos nunca surgem – e mais como um sistema vivo onde os parceiros influenciam constantemente as emoções uns dos outros.

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