Cientistas australianos desenvolveram um spray nasal capaz de provocar uma ereção em apenas cinco minutos. Os pesquisadores apontam que o produto, chamado de Spontan, pode ser até 10 vezes mais rápido que o Viagra para tratar a disfunção erétil. A expectativa é que ele passe a ser vendido nos EUA em até dois anos.

O remédio foi desenvolvido pela farmacêutica LTR Pharma, com sede em Brisbane, na Austrália. O spray usa como princípio ativo vardenafila e funciona mais rápido porque é absorvido diretamente na corrente sanguínea através do nariz. Já o Viagra é composto de sildenafila e, por ser um comprimido de ingestão oral, seus efeitos levam de 30 minutos a uma hora para aparecerem porque o medicamento precisa ser absorvido pelo sistema digestivo.

Os primeiros estudos de prova de conceito realizados na Califórnia, nos EUA, mostraram que o tratamento agiu dentro de cinco a 15 minutos. Novos testes estão sendo realizados na Austrália, que começará a recrutar homens no segundo semestre deste ano. Espera-se que os resultados dos testes em humanos sejam divulgados no primeiro semestre do ano que vem e o produto chegue ao mercado em 2025.

Quando um homem tem uma ereção, os músculos lisos ao redor do pênis relaxam, permitindo que o sangue flua para a região. Em pessoas com disfunção erétil, esse sistema pode ser interrompido por doenças cardíacas ou problemas emocionais, como estresse e ansiedade, limitando o fluxo sanguíneo para o pênis.

Remédios como o Viagra e o spray em desenvolvimento funcionam relaxando as células musculares nos vasos sanguíneos que irrigam o pênis, permitindo que mais sangue flua para ele. A droga também dilui o sangue fazendo com que ele flua mais facilmente.

Quando excitado, o aumento do fluxo sanguíneo permite que o homem tenha uma ereção mais forte.

Estima-se que a disfunção erétil afete cerca de 40% dos homens, com a prevalência aumentando com o avançar da idade.

