Disneylândia evita greve ao chegar a acordo provisório com sindicatos

Os sindicatos que representam os funcionários da Disneylândia chegaram a um acordo provisório com a empresa nesta quarta-feira (24), evitando o que seria uma greve generalizada no "lugar mais feliz do mundo".

As negociações entre os sindicatos, que representam cerca de 14 mil funcionários da Disneylândia, e a gigante do entretenimento começaram em abril e centraram-se em aumentos salariais e benefícios contratuais.

"Estamos orgulhosos de anunciar que chegamos a um acordo provisório com a Disney que recomendaremos aos nossos membros", disseram os organizadores em um comunicado.

Depois das greves de atores e escritores que paralisaram Hollywood no ano passado, outro grande movimento sindical na Califórnia teria sido histórico. Os funcionários dos parques temáticos neste estado não entram em greve desde 1984, de acordo com o jornal Los Angeles Times.

Mas a insatisfação salarial e as acusações de práticas intimidatórias contra gestores levaram a uma queixa ao Comitê Nacional de Relações Trabalhistas do governo.

O sindicato argumenta que mais de 500 funcionários foram ameaçados ou avisados que enfrentariam ações disciplinares por usarem distintivos sindicais representando o Mickey Mouse com um punho levantado de maneira desafiadora.

Na semana passada, centenas de funcionários da Disneylândia protestaram em frente aos parques temáticos da cidade de Anaheim, subúrbio de Los Angeles; 99% dos sindicalistas votaram pela autorização da greve.

"Mostramos à Disney que somos nós que fazemos a verdadeira magia no parque e hoje provamos que quando os trabalhadores lutam juntos pelo que merecemos, nós vencemos", afirmou o comunicado do sindicato.

O acordo inclui um contrato de três anos com "aumentos salariais significativos para todos os membros, aumentos por antiguidade e retenção de bônus". O acordo provisório deve ser aprovado pelos sindicalistas, que o votarão na segunda-feira.

A Disney confirmou a notícia em comunicado nesta quarta-feira.

"Nos preocupamos profundamente com o bem-estar dos nossos membros e estamos felizes por chegar a um acordo provisório (…) que aborda o que é mais importante para a nossa equipe, ao mesmo tempo que deixa a Disneylândia alinhada com o crescimento futuro e a criação de empregos", afirmou a empresa.

