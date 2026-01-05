Venezuela
Disparos são ouvidos perto do palácio presidencial da Venezuela, mas situação está sob controle
Drones não identificados sobrevoaram o palácio de Miraflores, no centro de Caracas
Rajadas de tiros foram ouvidas na noite desta segunda-feira (5) nas imediações do palácio presidencial da Venezuela, informaram moradores da área e uma fonte próxima ao governo, que assegurou que a situação estava sob controle.
Drones não identificados sobrevoaram o palácio de Miraflores, no centro de Caracas, e ouviram-se tiros de resposta das forças de segurança após as 20h locais (21h em Brasília), segundo essa fonte.
O incidente acontece após a captura do presidente agora deposto Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, e poucas horas depois da posse de sua vice-presidente como governante interina.