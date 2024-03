A- A+

INTERNACIONAL Disputa entre Casa Branca e Texas evidencia uso de imigrantes como arma política nos EUA Lei que permite prender e deportar aqueles que entram ilegalmente no país surge em meio à polarização do tema por republicanos e democratas na política interna

A disputa judicial entre a Casa Branca e o governo do Texas sobre uma lei que permite a prisão e deportação de imigrantes irregulares diretamente por autoridades do Estado sulista, colocou em evidência uma disputa mais ampla entre republicanos e democratas. Se o cerne jurídico do caso é determinar quem tem competência para legislar sobre imigração, no campo político, a ação é mais uma frente da disputa entre líderes partidários, que usam os imigrantes como arma política.

Políticos republicanos e democratas demonstraram preocupações, nos últimos anos, com o número crescente de imigrantes ilegais cruzando a fronteira com o México. Estimativas oficiais apontam que mais de 2,4 milhões de pessoas foram interceptadas na fronteira sul entre setembro de 2022 e outubro de 2023, um recorde. O fato foi rapidamente incorporado às narrativas polarizadas da política interna, tornando-se tema eleitoral de primeira ordem, sobretudo nos Estados fronteiriços.

Foi dentro deste contexto que o governador do Texas, Greg Abbott, tornou-se um dos principais porta-vozes da disputa e ganhou destaque no campo republicano. Em um Estado cujo Legislativo é quase completamente dominado por seu partido e que é afetado diretamente pelo fluxo migratório, Abbott reuniu apoio para impor uma agenda linha-dura anti-imigração, desafiando os limites de competência e um governo estadual, o que pressionou a administração federal do presidente democrata, Joe Biden.

Sob o comando de Abbott, o Texas investiu mais de US$ 10 bilhões (quase R$ 50 bilhões na cotação atual) em um destacamento de longo prazo da polícia estadual e de tropas da Guarda Nacional na fronteira e instalou uma barreira de boias no Rio Grande, para impedir a passagem dos imigrante, obrigando o governo federal a acionar a Justiça para que fossem removidas. E instruiu a polícia estadual a criar um programa para prender migrantes encontrados em fazendas privadas e acusá-los de invasão criminosa.

— O Texas está fazendo a sua parte para proteger uma fronteira totalmente aberta por Joe Biden — disse Abbott em uma entrevista coletiva em dezembro.

O governador do Texas também esteve na vanguarda do plano de enviar os imigrantes para Estados afastados da fronteira, liderados por democratas. Ao lado de aliados, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, Abbott enviou comboios de ônibus e mesmo aviões fretados para cidades e estados com maioria democrata, como Nova York e Chicago, provocando crises locais. Os governadores justificaram a medida culpando o governo Biden por ter "aberto às portas para a imigração ilegal" e chamaram o resto do país a dividir o peso da crise.

A questão migratória também provocou crises em redutos democratas. Em Nova York, o prefeito Eric Adams endureceu as regras para os imigrantes após receber cerca de 100 mil pessoas em um ano, e chegou a comunicar falta de vagas em abrigo na cidade, em julho do ano passado. Em abril, antes da crise atingir seu ápice, Adams chegou a afirmar que "o presidente e a Casa Branca falharam com a cidade de Nova York”, em uma rara crítica a Washington. O governador de Illinois, JB Pritzker, fez comentários no mesmo sentido, com o agravamento da crise em Chicago.

Campanha eleitoral

Embora os imigrantes ilegais não tenham direito a voto, a questão migratória é acompanhada de perto por comunidades instaladas no país, que cada vez possuem mais peso eleitoral. É o caso do voto latino, por exemplo, que atualmente representa quase 15% do eleitorado, com um total de 36,2 milhões de eleitores registrados.

A fatia do eleitorado entrou na mira do presidente e candidato a reeleição, Joe Biden, que intensificou agendas em Nevada e no Arizona, onde venceu em 2020 impulsionado pelo voto hispânico, para tentar reverter a tendência de pesquisas recentes, que deram vantagem ao candidato republicano, Donald Trump, ante o democrata.

No Arizona, Biden tentou capitalizar em cima das falas recentes do republicano, que, durante um discurso improvisado em Ohio, que usou linguagem incendiária e desumanizadora para classificar muitos imigrantes como ameaças aos cidadãos americanos e os chamou de "animais". Trump também afirmou, sem provas, que outros países estavam esvaziando suas prisões de "jovens" e enviando-os para o outro lado da fronteira.

— Ele disse que os latinos eram criminosos e estupradores. De que diabos ele está falando? Somos como somos porque este é o país mais diversificado do mundo — disse Biden em discurso dentro do El Portal, que foi inaugurado em 1947 e é decorado com murais coloridos, incluindo um da Virgem de Guadalupe.

O candidato democrata também lançou novo anúncio na quinta-feira, misturando inglês e espanhol, na tentativa de atrair o voto hispânico. A peça, narrada em em espanhol, 'spanglish' e inglês, é concentrada no eleitorado da terceira idade e nas mulheres.

Veja também

ESTAÇÕES O que é o equinócio de outono, que marca o fim do verão