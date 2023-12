A- A+

Combate Disputa entre Venezuela e Guiana recrudesce com exibição de força militar A Venezuela mobilizou 5.682 combatentes em seu destaque "de defesa", que inclui caças F-16 e Sukhoi russos

“Ao combate, vamos em frente!”, ordena o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, antes da divulgação de imagens de aviões de combate e fragatas militares perto do mar em disputa com a Guiana, uma demonstração de força antes da chegada de um navio de combate guerra do Reino Unido região, nesta sexta-feira (29).

Fontes da chancelaria da Guiana confirmaram à AFP a chegada do HMS Trent às suas águas, reacendendo a tensão entre os dois países em meio à disputa centenária pelo território de Essequibo, que se intensificou após a descoberta de jazidas de petróleo.

Mobilização

A Venezuela mobilizou 5.682 combatentes em seu destaque “de defesa”, que inclui caças F-16 e Sukhoi russos, navios de guerra, navios de patrulha oceânica, barcos a motor armados com mísseis e veículos anfíbios, segundo Caracas.

Maduro considera a chegada de Trento “uma provocação e ameaça do Reino Unido à paz e soberania” de seu país. Londres respondeu que as manobras venezuelanas eram “injustificadas e deveriam terminar. Trabalhamos com nossos parceiros na região para evitar uma escalada e monitoramos a situação de perto", disse hoje um porta-voz.

A Guiana, por sua vez, deu sinais claros de que deseja reduzir a tensão. O presidente Irfaan Ali afirmou que os exercícios com os britânicos não pretendem “ser agressivos nem constituir um ato ofensivo”.

Imprudência ou rotina?

A especialista militar e habitual crítica do governo Rocío San Miguel descreveu a presença militar britânica como “uma imprudência que obriga a Venezuela a responder como tem feito até agora. A escalada militar dependerá dos movimentos desse navio britânico em águas delimitadas”.

O ex-comandante do estado-maior da Força de Defesa da Guiana Gary Best ressaltou que se trata de um tipo de exercício de rotina: “Entendo que a Venezuela o veja como uma provocação, mas, falando da posição da Guiana, não."

“Neste contexto, ganhou outro. Não significado é incomum, tampouco uma ameaça à soberania da Venezuela”, afirmou Best.

O Itamaraty manifestou hoje preocupação com o novo pico de tensão entre Venezuela e Guiana no conflito pelo Essequibo: "O governo brasileiro acredita que projeções militares de apoio a qualquer das partes devem ser evitadas, a fim de que o processo de diálogo possa produzir resultados" .

Desde o início das negociações, Lula tenta fazer uma mediação entre Caracas e Georgetown para evitar uma possível guerra na região.

Para muitos, a presença britânica na região lembra o clima que antecedeu a Guerra das Malvinas em 1982.

Compromisso de não agressão

A Venezuela afirma que o Essequibo, uma região de 160.000 km² rica em recursos naturais, faz parte do seu território desde que era colônia da Espanha, e apela ao Acordo de Genebra (assinado em 1966, antes de a Guiana se tornar independente do Reino Unido ), que estabeleceu as bases para uma solução negociada e anulava um laudo de 1899, que fixou as fronteiras que Georgetown pede que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) ratifique.

A tensão entre os dois países se intensificou após a realização de um referendo na Venezuela sobre a soberania do Essequibo, em 3 de dezembro, que despertou o temor de um conflito armado na região.

Maduro e Ali reuniram-se no último dia 14 em São Vicente e Granadinas, onde definiram que os seus governos não "usarão a força mútua em nenhuma circunstância".

Demonstração de força

Gary Best indicou que a mobilização também tem relação com a política interna da Venezuela, uma vez que Maduro tentará a terceira reeleição em 2024: “É uma demonstração de força, uma grandiloquência para manter o fogo aceso”.

O economista Luis Vicente León ressaltou na rede social X (antigo Twitter) que "não se deve confundir a manipulação política do conflito (que rejeitamos) com o dever de proteção do território nacional (que apoiamos)".

Um ator importante são os Estados Unidos, protagonistas das negociações internas para a libertação de presos políticos e para alcançar condições eleitorais para o ano que vem na Venezuela, e que têm interesses petroleiros em ambos os países. Até agora, no entanto, o governo americano manteve-se em silêncio sobre a disputa.

