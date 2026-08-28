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Pernambuco Disputa patrimonial acaba com pai e irmão presos por homicídio de empresário em Moreno, na RMR O pai da vítima é acusado de ser o mandante do crime

Nesta sexta-feira (28), a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu suspeitos de envolvimento no homicídio de um empresário na zona rural de Moreno, município da Região Metropolitana do Recife (RMR). O surpreendente do caso é o grau de parentesco: os presos são pai e irmão da vítima.

O crime aconteceu em 29 de dezembro de 2025 e as investigações, iniciadas ainda no mesmo mês, apontaram que o crime teria sido motivado por uma disputa patrimonial.

A operação, nomeada de Repressão Qualificada Pátrio Veneno, tem como alvo quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar. Durante a operação, três dos quatro alvos de prisão foram localizados e presos nos municípios de Gravatá, Glória do Goitá e Jaboatão dos Guararapes.

Foram presos o pai e o irmão da vítima, apontados nas investigações, respectivamente, como mandante e responsável por prestar auxílio material para a execução do crime, além de um dos homens apontados como executor. Um quarto investigado, também apontado como executor, permanece foragido e segue sendo procurado pelas equipes policiais.

O homicídio

Segundo a investigação, o empresário foi morto após uma decisão judicial favorecê-lo em uma questão financeira relacionada a um imóvel comercial. Após isso, o pai teria determinado sua morte e contratado executores para realizar o homicídio.

A PCPE identificou que o crime foi planejado e executado de forma premeditada. Os executores teriam recebido informações sobre a rotina da vítima e contado com o auxílio do irmão para ter acesso a um galpão localizado nas proximidades da residência.

Eles permaneceram escondidos no local aguardando a chegada do empresário e, quando ele chegou, realizaram diversos disparos contra o veículo.

A vítima, que possuía uma arma de fogo, reagiu e houve troca de tiros. Mesmo ferido, conseguiu conduzir o veículo até uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Relação antiga

Na apuração, foi identificado que havia uma relação prévia entre o suposto mandante e os executores. A análise de dados de localização, registros telefônicos e informações bancárias apontou comunicações e contatos entre os investigados antes, durante e depois do homicídio.

Apesar de negarem participação no crime durante as investigações, os elementos técnicos reunidos pela Polícia Civil contradizem as versões apresentadas pelos suspeitos.

Os executores envolvidos no homicídio são ainda suspeitos de estar relacionados a outros crimes de morte registrados na região de Glória do Goitá, Gravatá e municípios próximos.

Com a apreensão de aparelhos eletrônicos durante a operação, a Polícia Civil dará continuidade às perícias e à análise do material, que poderá contribuir para o aprofundamento da investigação, inclusive em relação à eventual quantia paga pela execução do homicídio e à identificação de outros crimes e envolvidos.

A Operação Pátrio Veneno foi presidida pelos delegados Douglas Camilo, Camila Souza, Bruno Andrade e Yara Rodrigues, respectivamente titular e adjuntos da 13ª DPH e titular da 14ª Circunscrição Policial. A ação foi coordenada pela Divisão de Homicídios Metropolitana Sul (DHMS), vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP/PCPE).

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