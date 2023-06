A- A+

Recife Disputa por tráfico de drogas motivou morte de criança e mulher no bairro do Pina, diz delegado Nessa terça-feira (6), três integrantes de uma organização criminosa envolvida no crime foram presos na cidade de Bezerros

Uma disputa por tráfico de drogas motivou a investida de criminosos no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, que deixou um menina de 2 anos e uma mulher de 47 anos mortas, na última sexta-feira (2).

Nessa terça-feira (6), três suspeitos de envolvimento no crime foram presos na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

Segundo o delegado Caio Morais, da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH), dois dos presos foram responsáveis pelo aluguel de casas em Bezerros, para onde foram levadas armas, drogas e fardamentos semelhantes aos da Polícia Civil.



De lá, cinco criminosos saíram e seguiram encapuzados para a comunidade do Bode, no bairro do Pina, onde cometeram o duplo homicídio.

Foram apreendidas camisas da Polícia Civil, balaclavas, munição, um revólver e entorpecentes. Foto: Divulgação/PCPE

"O alvo dos meliantes tinha uma rivalidade antiga, que nasceu pela disputa do tráfico de drogas. Recentemente, ele teria expulsado um dos traficantes da comunidade. Esse rapaz que foi expulso, junto com os demais integrantes da sua organização criminosa, planejaram o crime", informou o delegado.

Após a ação, que vitimou fatalmente a menina de 2 anos e a mulher de 47, e deixou feridos um homem de 22 anos e duas mulheres de 23 e 17 anos, os suspeitos retornaram para as residências em Bezerros, onde foram localizados.

Segundo o delegado, dos cinco envolvidos, dois foram responsáveis pelo apoio logístico e presos nesta terça.

Os outros três participaram do momento do crime. Dois conseguiram fugir, e um foi preso pela PCPE.

"Eles retornaram na casa e esconderam o material. Conseguimos capturar uma pessoa que participou efetivamente da chacina e duas que deram apoio logístico", disse o delegado Caio Morais.

No local da prisão, foram apreendidas camisas semelhantes às da Polícia Civil, balaclavas, munição, um revólver e entorpecentes.

