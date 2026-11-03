A- A+

USA Disputas decisivas das eleições de meio de mandato nos EUA Eleições nos EUA testam força de Trump e colocam controle do Congresso em risco para republicanos

Os americanos decidem nesta terça-feira (3) se os republicanos manterão o controle do Congresso ou enfrentarão maiorias democratas nos dois últimos anos do mandato do presidente Donald Trump.

O alto custo de vida, a guerra com o Irã e os baixos índices de aprovação de Trump prejudicam as perspectivas dos republicanos, que, segundo as pesquisas, podem perder cadeiras no Senado em estados tradicionalmente conservadores.

No entanto, possíveis erros nas pesquisas, o redesenho dos distritos eleitorais e os gastos recordes de campanha tornam o resultado incerto.

A matemática eleitoral

Os republicanos têm maioria de 53 cadeiras contra 47 no Senado. Os democratas precisam obter um saldo de quatro cadeiras atualmente ocupadas pelos adversários para obter a maioria.

Em caso de empate em 50 a 50, os aliados de Trump continuarão controlando o Senado graças ao voto de desempate do vice-presidente JD Vance.

As 435 cadeiras da Câmara dos Representantes estão em disputa. Atualmente, a Casa é composta por 218 republicanos, um independente alinhado a eles, 214 democratas e duas cadeiras vagas.

São necessárias pelo menos 218 cadeiras para controlar a Câmara.

Oito disputas decisivas para o Senado

Carolina do Norte: o ex-governador democrata Roy Cooper enfrenta o republicano Michael Whatley na disputa pela vaga de Thom Tillis, conhecido por suas críticas a Trump.

A ampla vantagem de Cooper nas pesquisas levou os dois partidos a redirecionarem parte de seus recursos para candidaturas em outros estados.

Texas: o democrata James Talarico, um cristão progressista, enfrenta o procurador-geral do estado, o republicano Ken Paxton, apoiado por Trump.

As polêmicas envolvendo Paxton contribuíram para acirrar a disputa nesse reduto conservador. O republicano conta com uma base fiel de apoiadores e expressivo financiamento externo.

Ohio: o ex-senador democrata Sherrod Brown tenta voltar ao Senado contra o republicano Jon Husted, que substituiu JD Vance quando este assumiu a vice-presidência.

O tradicional apoio do estado aos republicanos está ameaçado pelo descontentamento com a situação econômica do país.

Maine: a republicana Susan Collins enfrenta o democrata Troy Jackson, ex-líder do Senado estadual. Collins resistiu a várias disputas eleitorais em um estado onde os democratas venceram todas as eleições presidenciais desde 1992.

Alasca: a ex-deputada democrata Mary Peltola enfrenta o republicano Daniel Sullivan.

A disputa ficou surpreendentemente acirrada em um estado onde Trump derrotou Kamala Harris por 13 pontos percentuais em 2024.

Iowa: a deputada republicana Ashley Hinson e o democrata Josh Turek disputam a cadeira da senadora republicana Joni Ernst, em uma eleição marcada pelo aumento dos custos agrícolas e de energia.

Kansas: o pastor democrata Adam Hamilton enfrenta o republicano Roger Marshall em um estado que não elege um senador democrata desde 1932. As projeções das pesquisas levaram Trump a se mobilizar por seu candidato.

Michigan: os republicanos têm a oportunidade de conquistar uma cadeira atualmente ocupada pelos democratas caso o ex-deputado Mike Rogers derrote o progressista Abdul El-Sayed.

Câmara dos Representantes: distritos disputados -

Nova York, 17º distrito: o republicano Mike Lawler enfrenta a democrata Cait Conley por uma cadeira no Vale do Hudson, onde Kamala Harris venceu as eleições presidenciais de 2024.

Nebraska, 2º distrito: a aposentadoria do republicano Don Bacon deixou uma disputa acirrada entre seu correligionário Brinker Harding e a democrata Denise Powell.

Nova Jersey, 7º distrito: a disputa pela cadeira está muito apertada entre a democrata Rebecca Bennett e o republicano Tom Kean Jr.

Virgínia, 2º distrito: a democrata Elaine Luria tenta recuperar a cadeira que perdeu para a republicana Jennifer Kiggans em 2022.

Iowa: três distritos controlados pelos republicanos no leste e no centro do estado servirão de termômetro para avaliar se os democratas podem alcançar uma vitória em nível nacional.

Onda azul?

Entre as disputas a acompanhar para identificar uma possível onda democrata estão dois distritos da Câmara dos Representantes na Virgínia atualmente controlados pelos republicanos.

No 1º distrito, Shannon Taylor enfrenta Robert Wittman. No 5º, o ex-deputado Tom Perriello tenta derrotar John McGuire.

Uma vitória democrata no 6º distrito de Kentucky, de tendência republicana, ou derrotas inesperadas dos republicanos no 13º distrito da Flórida e no 1º de Wisconsin também indicariam uma mudança eleitoral mais ampla.

Por outro lado, os democratas podem perder cadeiras no 2º distrito do Alabama, onde Shomari Figures busca a reeleição, e no 34º do Texas, onde Vicente González enfrenta o republicano Eric Flores.

Veja também