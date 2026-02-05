Qui, 05 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ENTREVISTA

Disse ao Trump que, se o 'Conselho de Paz' for sobre Gaza, vamos participar, afirma Lula

"Brasil tem todo o interesse de participar", afirmou o presidente

Reportar Erro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva O presidente Luiz Inácio Lula da Silva  - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (5), que disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o Brasil participará do "Conselho de Paz" criado pelo republicano se o objetivo do colegiado for se voltar para a questão da Faixa de Gaza.

As declarações ocorreram em entrevista concedida ao UOL News.

Leia também

• Ao citar Trump, Lula diz estar 'livre' para discutir parcerias de exploração de terras raras

• Em entrevista, Lula destaca a importância de fortalecer a democracia na Venezuela

• Lula disse que Vorcaro afirmou a ele em reunião fora da agenda no Planalto que sofria "perseguição"

"Eu disse ao presidente Trump que, se o Conselho for para cuidar de Gaza, o Brasil tem todo o interesse de participar. Agora, é muito estranho que você crie um conselho e você não tenha um palestino na direção desse conselho", declarou o presidente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter