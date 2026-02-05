ENTREVISTA
Disse ao Trump que, se o 'Conselho de Paz' for sobre Gaza, vamos participar, afirma Lula
"Brasil tem todo o interesse de participar", afirmou o presidente
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (5), que disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o Brasil participará do "Conselho de Paz" criado pelo republicano se o objetivo do colegiado for se voltar para a questão da Faixa de Gaza.
As declarações ocorreram em entrevista concedida ao UOL News.
"Eu disse ao presidente Trump que, se o Conselho for para cuidar de Gaza, o Brasil tem todo o interesse de participar. Agora, é muito estranho que você crie um conselho e você não tenha um palestino na direção desse conselho", declarou o presidente.