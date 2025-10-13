A- A+

política Dissidente cubano José Daniel Ferrer parte para o exílio nos EUA Ele havia sido libertado em janeiro no âmbito de um acordo negociado com o Vaticano sob o mandato do ex-presidente americano Joe Biden, mas em abril foi preso novamente

O dissidente de longa data José Daniel Ferrer, que estava preso no leste de Cuba, partiu para o exílio nos Estados Unidos com sua família, anunciou o Ministério das Relações Exteriores cubano nesta segunda-feira (13).

Em 3 de outubro, Ferrer enviou uma carta na qual relatou sua aceitação do exílio após "espancamentos, torturas, humilhações, ameaças e condições extremas" na prisão.

"Finalmente meu irmão foi exilado, graças a Deus. Estamos muito felizes, apesar da tensão com qual vivemos todos estes dias", disse à AFP nos Estados Unidos Ana Belkis Ferrer, irmã do opositor, em uma mensagem no WhatsApp.

"A partida para os Estados Unidos ocorre após um pedido formal do governo daquele país e a aceitação expressa de Ferrer García", afirmou o ministério cubano em um comunicado.

Ferrer, de 55 anos, fundador do movimento União Patriótica de Cuba (Unpacu, na sigla em espanhol), é um defensor da luta pacífica por uma mudança democrática na ilha. Ele havia sido libertado em janeiro no âmbito de um acordo negociado com o Vaticano sob o mandato do ex-presidente americano Joe Biden, mas em abril foi preso novamente.

Este veterano da dissidência cubana fez parte dos 75 opositores, intelectuais e jornalistas detidos em 2003 durante a chamada "Primavera Negra", quando esteve encarcerado por mais de 10 anos.

A maioria destes opositores deixou a ilha, mas Ferrer decidiu permanecer, e voltou várias vezes à prisão.

Ele foi detido em 11 de julho de 2021 quando tentava se juntar às históricas manifestações antigovernamentais no país, as maiores registradas desde o triunfo da revolução em 1959.

Ferrer foi transferido da prisão de Mar Verde para o aeroporto internacional de Santiago de Cuba, onde se encontrou com seus familiares, entre eles sua esposa, Nelva Ortega, e seu filho pequeno Daniel José, além de outras duas filhas e sua ex-esposa.

