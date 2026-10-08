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LGBTQIA+

Distrito Federal terá mutirão para mudança de nome de pessoas trans

Inscrições devem ser feitas por formulário eletrônico

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ação é uma parceria entre a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e a organização Distrito Drag. ação é uma parceria entre a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e a organização Distrito Drag.  - Foto: Instagram @blocodasmontadas/Reprodução

Pessoas trans e não binárias que desejem alterar o nome e o gênero em seus documentos terão oportunidade de fazer essa mudança durante o Mutirão de Retificação de Prenome e Gênero no dia 18 de novembro. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico até o dia 19 de outubro. 

A ação é uma parceria entre a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e a organização Distrito Drag. Pessoas com registro civil de outros estados também podem pedir a alteração. 

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População trans
O IBGE não tem números oficiais sobre a população trans no Brasil. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu publicada em 2021 estima que cerca de 3 milhões de brasileiros se identificam como transgêneros ou não binários. 

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A alteração do registro civil garante o reconhecimento oficial da identidade dessas pessoas e evita constrangimentos e exposições em atividades de rotina, como consultas médicas, matrículas e acesso a serviços públicos.  

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