Iraque Distúrbios por tarifas de eletricidade em Bagdá deixam seis mortos Maioria dos iraquianos depende de empresas privadas para compensar os longos cortes diários

Confrontos intercomunitários desencadeados pelo aumento das tarifas de eletricidade deixaram seis mortos em Bagdá, no Iraque, incluindo quatro membros das forças de segurança, informou o Ministério do Interior neste domingo (7).

Funcionários de segurança declararam à AFP sob condição de anonimato que os confrontos começaram na noite de sábado após uma empresa privada de eletricidade aumentar seus preços.

A maioria dos iraquianos depende de empresas privadas para compensar os longos cortes diários de energia.

Os confrontos começaram no bairro de Saada, e quando os agentes chegaram foram atacados a tiros.

As disputas intercomunitárias são comuns no país, onde, além das fortes rivalidades ancestrais, os civis possuem grande quantidade de armas.

