Seg, 23 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MEIO AMBIENTE

Diversidade marca cerimônia de abertura da COP15 em Campo Grande

Conferência trata de espécies migratórias de animais silvestres

Reportar Erro
Diversidade marca cerimônia de abertura da COP15 em Campo GrandeDiversidade marca cerimônia de abertura da COP15 em Campo Grande - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A cerimônia de abertura da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), em Campo Grande (MS), foi marcada, na manhã desta segunda-feira (23), pela diversidade de oradores e apresentações das comunidades tradicionais.

Além de autoridades governamentais e do secretariado das Nações Unidas, representantes da sociedade civil e cientistas também discursaram sobre as expectativas para os trabalhos até o dia 29.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, abriu a cerimônia com um discurso de boas-vindas, no qual reafirmou que a união entre os países é capaz de promover avanços na proteção de espécies contempladas nos anexos da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS, na sigla em inglês), bem como fortalecer ações transversais em temas como conectividade ecológica e mudança do clima.

Leia também

• Lula cria unidades de conservação e anuncia prioridades para COP15

• COP15: Marina Silva pede união de países além das fronteiras

• Cúpula de líderes orienta debates para COP15 em Campo Grande

“Nos próximos dias, teremos a oportunidade de lançar uma mensagem clara ao mundo: se trabalharmos juntos, é possível conciliar desenvolvimento e conservação; é possível gerar riqueza sem destruir o patrimônio natural que nos sustenta, promovendo assim um novo ciclo de prosperidade”, destacou.

Ministra Marina Silva, durante cerimônia de abertura da convenção de espécies migratórias COP15 Brasil Pantanal. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência BrasilMinistra Marina Silva, durante cerimônia de abertura da convenção de espécies migratórias COP15 Brasil Pantanal. | Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

A secretária-executiva da CMS, Amy Fraenkel, reforçou a necessidade de agir a respeito dos números apresentados pelo último relatório sobre espécies migratórias, divulgado na COP14, que demonstram um aumento das populações em declínio para 49% das espécies protegidas pelo tratado internacional.

Amy Fraenkel também apontou avanços com a recuperação das populações de tartaruga-verde e outras espécies alcançadas por ações como a criação de sistemas de áreas protegidas, bem conectadas e gerenciadas de forma eficaz.

Povos tradicionais
Após os discursos oficiais, indígenas do povo Terena realizaram a Dança da Ema, uma manifestação cultural sagrada e de resistência dessa população tradicional do Mato Grosso do Sul.

Representando a população quilombola, Adriana da Silva Soares destacou que o Pantanal é vida e ancestralidade para os povos tradicionais que ainda lutam pela demarcação e articulação de seus territórios, mesmo sendo os principais protetores do meio ambiente.

“Sem esse reconhecimento, nossas comunidades seguem vulneráveis, ameaçadas e invisibilizadas. Com o território tradicional ameaçado, não é apenas o povo que sofre, é todo o bioma que entra em risco”, declarou.

Participantes de vaias regiões chegando para cerimônia de abertura da convenção de espécies migratórias COP15 Brasil Pantanal. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência BrasilParticipantes de vaias regiões chegando para cerimônia de abertura da convenção de espécies migratórias COP15 Brasil Pantanal. | Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

 Diante de um auditório com representantes de governos, agências das Nações Unidas, cientistas, especialistas em conservação, grupos da sociedade civil, povos indígenas e comunidades locais, a bióloga Tatiana Neves, fundadora e coordenadora-geral do Projeto Albatroz, lembrou que, assim como essas aves que atravessam oceanos unindo continentes, a união de todos é capaz de conectar conhecimento a favor da conservação das espécies migratórias.

“Se hoje os albatrozes perguntassem para mim, o que vejo olhando para esta sala, eu responderia sem hesitar: esperança! Esperança na força das pessoas aqui reunidas e na nossa capacidade de agir, na vida que atravessa oceanos e nos lembra todos os dias que a natureza não tem fronteiras”, conclui.

Agenda
Após a cerimônia de abertura, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, foi eleito presidente da COP15 por unanimidade e aprovou em seguida a agenda proposta para a conferência, que inclui mais de 100 itens a serem debatidos e consensualizados ao longo da semana.

“Todos os itens foram aprovados, considerados necessários, todos os países se manifestaram favoravelmente, portanto iniciamos a COP15 de uma forma muito positiva”, comemorou Capobianco.

Presidente da COP15, João Paulo Capobianco durante sessão plenária. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilPresidente da COP15, João Paulo Capobianco durante sessão plenária. | Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Reportar Erro

Veja também

Newsletter