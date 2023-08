A- A+

Intestino Diverticulite: conheça os sintomas da doença que causou a internação de Carla Zambelli A condição pode ser tratada com antibióticos ou cirurgia

A deputada federal Carla Zambelli está internada em Brasília, como confirma sua assessoria, com diverticulite. A condição é causada por um um defeito na camada média musculosa e espessa do intestino. Pequenas saliências gastrointestinais, chamadas de divertículos (podendo estar carregadas com fezes) ficam inflamadas. Elas podem desenvolver pus ou serem rompidas, causando sangramento interno.

Quais são os sintomas?

Quando diversos divertículos se formam, a doença é chamada de diverticulose, mas quando as complicações inflamatórias aparecem, passa a ser diverticulite. Ela pode ser tratada com antibióticos e, ocasionalmente, cirurgia.

Os sintomas variam de acordo com a gravidade do quadro, mas, no geral, são eles:

Dor forte na região do umbigo, que tende a se deslocar para o abdômen;

Prisão de ventre;

Diarreia;

Presença de sangue nas fezes;

Dificuldade para urinar;

Febre;

Náuseas e vômitos.

A diverticulite é mais comum na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. Acima dos 50 anos, o distúrbio ocorre com mais frequência em mulheres, enquanto em pessoas com menos de 50 anos de idade, ocorre mais em homens.

Ele pode ser grave para idosos, sobretudo aqueles que tomam corticosteroides ou outros medicamentos que inibem o sistema imunológico e que, consequentemente, aumentam o risco de infecção. Outro grupo de risco são pessoas que têm HIV e aquelas que estão recebendo quimioterapia.

