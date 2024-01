A- A+

SAÚDE Divertículo gigante do cólon: saiba tudo sobre a doença raríssima detectada em hospital do Rio Desde que foi identificada, há 78 anos, ocorreram menos de 200 casos no mundo

Médicos do Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF), no Rio de Janeiro, identificaram um caso raríssimo no mundo chamado de divertículo gigante do cólon (DGC). O paciente é um homem de 62 anos. Desde que a doença foi identificada pela primeira vez, há 78 anos, ocorreram menos de 200 registros no mundo.

O que é a doença?

O divertículo é uma pequena bolsa em formato de balão que pode se projetar em diferentes partes do trato gastrointestinal, mas de forma mais comum na parede do intestino grosso. Quando há mais de um, por exemplo, ocorre a chamada diverticulose. Na maioria das vezes, essas bolsas são inofensivas, porém quando inflamam ou se infectam acontece a diverticulite.

Os divertículos medem até 4 cm. Porém, alguns raros casos ultrapassam esse tamanho, chegando a até em média 9 cm. São esses os caracterizados como divertículos gigantes do cólon. As causas para esse crescimento excessivo não são bem compreendidas e, na maioria das vezes, o paciente apresenta muita dor abdominal e precisa ser submetido a uma cirurgia.



O paciente atendido no hospital do Rio procurou a emergência com dores no abdômen e perda de peso. Ele estava sofrendo com os sinais há cerca de dois meses. Uma tomografia computadorizada confirmou o quadro. Ele foi submetido a uma operação na unidade e está bem.

A operação consiste na resseção do divertículo junto com a remoção de parte do intestino grosso e uma técnica que restabelece a continuidade do intestino na parte removida.

Veja também

mundo Premier indiano faz ensaio fotográfico em "mini Maldivas" e atiça conflito com vizinho famoso