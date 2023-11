A- A+

VIRADA RECIFE 2024 Divulgada a programação completa do Réveillon do Recife, no Pina; confira as atrações dos três dias Virada Recife será de 29 a 31 de dezembro. Apresentações terão início às 19h

Anunciada a programação completa do Réveillon do Recife, na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife. Os shows, que serão realizados em três dias (29, 30 e 31 de dezembro), serão de 15 atrações, dez delas pernambucanas. O festival, chamado Virada Recife 2024, deverá receber um público de 350 mil pessoas, segundo a prefeitura.



Entre os artistas, além de Ivete Sangalo e Alveu Valença - já anunciados -, estão Xand Avião, Nattan e Mari Fernandez, entre outros. Nomes pernambucanos como Priscila Senna e Raphaela Santos também estão entre as atrações.



O acesso do público ao polo será gratuito e a estrutura e cachês não terão custo para a prefeitura. Os shows começarão a partir das 19h.

29 de dezembro - sexta-feira

Xand Avião

João Gomes

Raphaela Santos

Maestro Spok

Letícia Bastos



30 de dezembro - sábado

Ivete Sangalo

Nattan

Priscilla Senna

Geraldinho Lins

Nena Queiroga



31 de dezembro - domingo

Alceu Valença

Mari Fernandez

Conde

André Rio

Felipe Amorim.



Ao todo, o Réveillon do Recife terá quatro polos:

- Pina

- Ibura

- Lagoa do Araçá

- Morro da Conceição

A prefeitura espera uma ocupação hoteleira na casa dos 90% e aumento de 12% na movimentação da cadeia turística em relação ao mesmo período do ano passado. A economia da cidade deve receber uma injeção de R$ 250 milhões e a geração de cerca de 30 mil postos de trabalho.

