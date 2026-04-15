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Prêmio Divulgado resultado do Prêmio Facepe/Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação Profª Niède Guidon Iniciativa destaca nomes que impulsionam a ciência, a inovação e a divulgação do conhecimento no estado

Foi divulgado, na terça-feira (7), o resultado (confira aqui) do Edital 02/2026 do Prêmio Facepe/Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação "Professora Niède Guidon".

A iniciativa da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), tem como objetivo reconhecer pesquisadores profissionais de comunicação de Pernambuco que se destacam por suas contribuições ao desenvolvimento científico, tecnológico, da inovação e à disseminação do conhecimento.

Três categorias são contempladas com a premiação: Pesquisador(a) Destaque nas áreas de Ciências da Vida, Ciências Exatas e Ciências Humanas, Pesquisador(a) Inovador(a) nos setores Empresarial e Público, e Profissional de Comunicação.

Todos os candidatos ao prêmio foram indicados por instituições de ensino e pesquisa e sociedades científicas sediadas em Pernambuco e avaliados por comitês formados por especialistas, incluindo representantes do estado e de outras regiões do país.

Marcelo Tabarelli (Ciências da Vida), Gauss Cordeiro (Ciências Exatas) e Ana Elizabete Fiuza Simões da Mota (Ciências Humanas) foram os premiados na categoria Pesquisador (a). Na categoria Pesquisador(a) Inovador(a), os vencedores foram Manoel Henrique da Nóbrega Marinho, no setor empresarial, e Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo, no setor público. Na categoria Profissional de Comunicação, a premiada foi Yvana Carla Fechine de Brito. A data da cerimônia de premiação será divulgada em breve.

Além deste prêmio, os ganhadores serão indicados pela Facepe para representar o estado de Pernambuco na etapa nacional do Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia & Inovação Professora Niède Guidon, promovido pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

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