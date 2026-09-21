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PERNAMBUCO Djamila Ribeiro participa de Congresso Internacional de Inovação na Educação no Recife Evento do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE será realizado de 6 a 8 de outubro, com programação presencial e online

A escritora e ativista Djamila Ribeiro é um dos destaques do 22º Congresso Internacional de Inovação na Educação, que será realizado de 6 a 8 de outubro no Recife.

Promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, o congresso será realizado no RioMar Eventos, no RioMar Shopping, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. O congresso também terá formato online.

O encontro vai reunir especialistas nacionais e internacionais para discutir tendências e práticas educacionais, com palestras, painéis, oficinas e experiências interativas. Djamila Ribeiro vai encerrar a programação.

Com mais de 20 atividades previstas no Auditório Principal, o congresso ainda terá palestras, painéis demonstrativos e conversas mediadas sobre as transformações na educação.

A programação conta com espaços interativos voltados a temas como cultura maker, robótica, metodologias ativas, inteligência artificial, criatividade e educação.

A solenidade terá lançamentos de livros e a entrega do Prêmio Lucilo Ávila, que reconhece práticas pedagógicas desenvolvidas em Pernambuco.

O vencedor receberá uma bolsa de pós-graduação lato sensu, em curso de sua escolha, na Faculdade Senac-PE. De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o congresso busca estimular o diálogo sobre os rumos da educação diante das transformações da sociedade.

"Há mais de duas décadas, realizamos o congresso com o propósito de reunir diferentes olhares e estimular o diálogo sobre os rumos da educação", destacou.

Na edição do ano passado, o evento reuniu mais de 2,5 mil participantes e promoveu mais de 220 atividades.

As inscrições podem ser realizadas virtualmente pelo site do Senac-PE. Em casos de dúvidas ou para obter outras informações, entre em contato pelo seguinte número: (81) 3413-6666.

Programação

No primeiro dia, em 6 de outubro, a programação aborda temas como inovação na era digital, empreendedorismo em dados para projetos educacionais e desafios da educação profissional.

Entre os convidados estão o poeta e escritor cearense Bráulio Bessa, além de Laurine Ardjelan e Anne Oertel, representantes da organização alemã Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw).

Já no dia 7, o congresso terá o painel demonstrativo "ODS: Como mensurar projetos de impacto?", com Maíra Rodrigues, empreendedora e consultora de economia de impacto do Sebrae.

Também haverá a palestra "Educação flexível e híbrida: evidências de impacto", ministrada pelo professor e doutor em Metodologias Ativas e Inteligência Artificial Fernando Trevisani.

No último dia, 8 de outubro, Pettrus Nascimento, cofundador e CEO da startup pernambucana Prol Educa, apresentará a palestra "Inovação educacional com responsabilidade ética e social".

A programação será encerrada por Djamila Ribeiro, que abordará o tema "Construir futuros educacionais possíveis: educação e responsabilidade coletiva".

Bairros da Educação

Entre as novidades desta edição estão os Bairros da Educação, espaços temáticos destinados a experiências integradas sobre tendências e práticas inovadoras na educação básica e profissional.

Os ambientes serão organizados em cinco eixos: Tecnologias Educacionais e Inteligências Coletivas; Metodologias, Inclusão e Aprendizagens Ativas; Trabalho e Futuro; Saberes em Movimento; e Territórios, Juventudes e Educação Integrada.

O congresso também terá uma área dedicada ao lançamento de livros, com espaço para a produção intelectual e a troca entre participantes.

Outra estrutura será o Espaço Acolhe, preparado para oferecer uma experiência inclusiva e humanizada, com equipe voltada ao bem-estar, à escuta e ao acolhimento dos congressistas.

Serviço - 22º Congresso Internacional de Inovação na Educação

Data: Terça a quinta-feira, 6 a 8 de outubro

Terça a quinta-feira, 6 a 8 de outubro Local: RioMar Eventos (Piso L1) ou 100% virtual

RioMar Eventos (Piso L1) ou 100% virtual Endereço: Avenida República do Líbano, 251 - Pina, Recife

Avenida República do Líbano, 251 - Pina, Recife Valor: R$ 189 (programação presencial) | R$ 69 (programação 100% virtual)

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