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Ásia DJs ocupam estabelecimentos para revitalizar bairros no Japão Coletivo Login.jp percorre todo o arquipélago, passando por uma oficina de tingimento e uma loja de tofu a um arrozal e a um trem rural

Em uma casa de banho centenária, um DJ toca músicas enquanto homens nus tomam banho atrás dele e um grupo de estudantes grava a cena.

Este estabelecimento público em Tóquio é um dos muitos negócios tradicionais do Japão ameaçados pelo desenvolvimento urbano e pelo declínio demográfico. No entanto, os estudantes querem destacar seu valor transformando-o em uma boate temporária (pop-up).

O coletivo Login.jp percorre todo o arquipélago, passando por uma oficina de tingimento e uma loja de tofu a um arrozal e a um trem rural.

Eles já publicaram cerca de 30 vídeos no YouTube, "arquivando digitalmente" pequenos negócios ao transformar cenas cotidianas por meio da música ambiente tocada por um DJ.

Os dois fundadores do coletivo contam ter desenvolvido uma sensibilidade especial em relação a este patrimônio devido às suas origens. Jun Kim é de ascendência coreana, e Rihito Mizoguchi viveu durante muitos anos nos Estados Unidos.

"Às vezes, quando você está perto demais de alguma coisa, ela acaba parecendo normal, e sua capacidade de apreciá-la tende a diminuir", afirma Kim, de 21 anos, à AFP.

"Queríamos voltar a valorizar essas experiências e aproximá-las das pessoas que convivem com esses negócios e essas culturas em seu dia a dia", acrescenta.

Com seu projeto chamado The Shoten, eles também esperam usar a música para reconectar os jovens à comunidade local.

Rihito, de 20 anos, viveu sua adolescência durante a pandemia de covid-19, o que marcou profundamente sua cultura musical.

Quando tudo reabriu, ele e seus amigos procuravam experiências centradas exclusivamente na música e não se sentiam atraídos pela cultura das casas noturnas, que ele considera "mais voltada para festa".

"A arte da convivência"

O coletivo publicou seu primeiro vídeo no YouTube no início de 2025. Foi gravado em um mercado de peixes no distrito de Akabane, em Tóquio, conhecido por suas galerias comerciais de estilo retrô.

Eles consultaram cerca de 30 a 40 locais antes que encontrassem um estabelecimento disposto a permitir as filmagens, explicou Kim.

"Cada bairro tem sua própria comunidade e sua própria forma de fazer as coisas, então é preciso dedicar tempo para conversar com os proprietários e aprender sobre a cultura em torno da atividade deles", acrescenta.

Kim afirma que o projeto busca mostrar "o que existe por baixo dessa camada superficial do Japão".

Com os fones de ouvido posicionados, DJ Zendo, de 28 anos, dança no ritmo da música na casa de banho no distrito de Sumida, em Tóquio, área que preserva vários bairros tradicionais do centro antigo.

"Em uma boate convencional, você bebe álcool e conversa com os amigos, mas aqui, o fato de tomar um banho te leva a um estado em que você realmente se concentra na música. É uma forma completamente nova de viver a experiência", afirma ele após o seu set.

O proprietário do estabelecimento, Katsuhito Okubo, admite que no início desconfiava da proposta.

"Muita gente só quer organizar eventos aqui, mas, à medida que conversávamos, senti que eles estavam realmente tentando compreender nosso espaço de vida", conta.

Okubo, de 32 anos, assumiu o Denki-yu, que pertenceu à sua família por quatro gerações, depois de saber que ele estava ameaçado por um projeto de demolição.

Ele acredita que a casa de banho pública é um dos poucos locais onde as pessoas aprendem o "kyozai", ato de "coexistir e tolerar a presença dos outros" sem precisar trocar uma única palavra.

"Há clientes que vêm desde sempre. Eles são de uma geração que viveu sem redes sociais; essas pessoas mais velhas nos ensinam a arte da convivência", destaca.

O coletivo Login.jp afirma que seu objetivo é ajudar o público a descobrir as histórias de pequenos negócios como o de Okubo.

Um de seus vídeos, gravado em uma papelaria, ultrapassou dois milhões de visualizações.

Depois da publicação, o proprietário contou que "recebeu um monte de novos clientes... simplesmente para dar uma olhada e ouvir suas histórias", conta Kim.

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